WSJ: Venäläissotilas jäi vangiksi Ukrainassa – "Ihmisiä repeytyi riekaleiksi, mutta meidän käskettiin ryömiä eteenpäin"

Venäjä on edennyt kaupungin ympäristössä hitaasti kovia menetyksiä kärsien. Myös Ukraina on lähettänyt alueella jatkuvasti uusia vahvistuksia.

Bahmutin alueella taistelee pääosin Wagnerin palkkasotilaita ja merkittävä osa näistä on ryhmän vankiloista rekrytoimia taistelijoita.

Yksi rekrytoiduista oli WSJ:n mukaan 48-vuotias mies, joka on tuomittu murhasta, ryöstöstä ja huumerikoksista.

"Ryömikää eteenpäin"

– Kaksi konekivääriä tulitti meitä, ihmisiä repeytyi riekaleiksi, mutta he vain hokivat meille, että ryömikää eteenpäin ja kaivautukaa. Se oli vain yksinkertaisesti tyhmää, sanoi maaliskuussa vangiksi jäänyt kuulusteluissa WSJ:n mukaan.

– Jos et puske eteenpäin ja tee, mitä käsketään, niin sinut nollataan. Kaikki tiesivät sen, vangiksi jäänyt totesi.

Nollaaminen on Wagner-joukkojen keskuudessa laajalti käytetty sana teloitukselle, joka ilmeisesti usein tehdään moukarilla.

"Ei meillä ollut aikaa huolehtia kuolleista"

Kuolleita oli ex-vangin mukaan enemmän kuin haavoittuneita, mikä on sodassa poikkeuksellista.

Venäjän suurhyökkäyksen aikana kuolleita on ollut haavoittuneisiin nähden moderneilla standardeilla mitattuna huomattavan paljon. Britannian puolustusministeriön mukaan tämä johtuu paljolti venäläisten erittäin kehnonsa kenttälääkinnästä.

Ukrainalaissotilas: Kulutamme liikaa hyökkäysvoimaamme

Wagnerin vankiloista pestaamien rikokset on luvattu armahtaa, jos he selviävät hengissä kuusi kuukautta.

Wall Street Journalin mukaan Wagner on onnistunut rekrytoimaan vankiloista jopa 50 000 henkilöä riveihinsä. Lähes kaikki heistä on lähetetty Bahmutin rintamalle, jossa käytävistä taisteluista voi lukea lisää esimerkiksi täältä tai täältä .

Ukrainan pataljoonakomentaja Horbatenko on huolissaan siitä, pystyykö Venäjä Bahmutissa toteuttamallaan "zombisodalla" lopulta saavuttamaan sen, mitä yrittää.

– Täällä (Bahmutissa) me kulutamme liian paljon hyökkäyspotentiaalistamme, jota tulemme tarvitsemaan läpimurtoon, kun Ukrainan musta maa kuivuu.

"Edes Venäjällä ei ole tarpeeksi itsemurhan haluavia"

Bahmutin taisteluiden tappioista on julkaistu harvakseltaan tarkkoja lukuja. Tiedossa on, että kyse on raskaan sarjan kulutustaistelusta, joka asiantuntijoiden mukaan suosii puolustavaa osapuolta.