Putinin karmeat panssaritappiot paljastuivat – edessä ehkä hetki, jota "hän on pyrkinyt välttämään"

Venäjän armeija on menettänyt viiden divisioonan verran panssarikalustoa Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla viimeisen vuoden aikana.

Venäjä on julkisesti saatavilla olevan kuva-aineston perusteella menettänyt yhteensä 539 taistelupanssarivaunua ja noin 1 020 panssariajoneuvoa.

Kuvamateriaalin on käynyt läpi nimimerkki Naalsio, joka kerää tietoja esimerkiksi luotettavana pidetylle Oryxille, joka muun muassa listaa Ukrainan sodan kalustotappioita. Naalsion löydöksistä kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

539 taistelupanssarivaunua vastaa ISW:n arvion mukaan noin yhden ja puolen venäläisdivisioonan tankkeja. 1020 panssariajoneuvoa taas neljän tai viiden mekanisoidun divisioonan kalustoa.

ISW:n mukaan arvio kalustotappiosta on konservatiivinen, sillä kaikkia Venäjän menettäviä panssareita ei luonnollisestikaan ole kuvattu. Näin ollen venäläistappiot ovat todennäköisesti nyt kerrottuja lukuja suurempia. Venäjä ei omia tappioitaan juuri kommentoi.

Venäjä ei ehkä "halua tai pysty" sietämään nykyisenkaltaisia kalustotappioita lähikuukausina, ajatushautomo arvioi.

Vaikka Venäjällä on valtavat varastot Neuvostoliiton aikaista kalustoa, on niilläkin rajansa. Lisäksi suuri osa tuosta kalustosta on ollut ulkovarastoissa, joten kalusto ei ole suoraan käyttökunnossa. Venäjän sotateollisuudella on silläkin omat ongelmansa komponenttipulasta lähtien.

Venäjä saattaa myös pyrkiä suojelemaan vähenevää panssarikalustoaan siitä yksinkertaisesta syystä, ettei maan armeija ole pystynyt saavuttamaan merkittäviä läpimurtoja panssarihyökkäyksillä, ISW muistuttaa.

Panssareita on viime kuukausien aikana käytetty rajoitetusti Avdijivkan länsipuolella, joskin muualla pataljoonan ja komppanian kokoisia enemmän tai vähemmän epäonnistuneita panssarirynnäköitä on nähty toistuvasti, ISW kertoo.

Donetskin alueella taisteleva ukrainalainen prikaatinkomentaja väitti äskettäin, että Venäjä menettää peräti 90 prosenttia kaikista panssarirynnäköihin osallistuvista vaunuistaan.

Vaikka lukua ei ole kyetty vahvistamaan ja siinä on mahdollisesti jonkin verran ilmaa, on Ukraina julkaissut lukuisia videoita, jotka vahvistavat Venäjän panssareiden kärsivän hyökkäyksissään raskaita tappioita.

40 kilometriä, kestämättömät tappiot

Donetskin alueella sijaitseva Pokrovskin kaupunki on ollut Venäjän päähyökkäyssuunta viimeisen noin vuoden ajan.

Helmikuussa Venäjä valloitti pihtiliikkeellä Avdijivkan kaupungin ja on siitä eteenpäin puskenut hitaasti, mutta tasaisesti kohti strategisesti erittäin tärkeää Pokrovskia, joka on Ukrainan armeijan alueen huoltokeskus.

Venäläisjoukot ovat edenneet noin 40 kilometriä Avdijivkan ja Pokrovskin suunnalla lokakuun 2023 jälkeen, ISW laskee. Ajatushautomon mukaan viiden divisioonan kaluston menettäminen noiden kilometrien aikana ei ole kestävä tapa sotia, jollei Venäjän kyky ruokkia sotakonettaan ratkaisevasti kasva.

Venäjän armeijan varustaminen on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa, ellei Venäjä siirry täysin sotatalouteen, ISW arvioi. Vaikka Venäjä on ottanut selkeitä askeleita kohti sotataloutta ja valmistellut siihen liittyvää lainsäädäntöä, on presidentti Vladimir Putin "pyrkinyt välttämään" maan täyteen sotatilaan viemistä, ISW katsoo.

Venäläisjoukot ovat edenneet noin 40 kilometriä Avdijivkan ja Pokrovskin suunnalla lokakuun 2023 jälkeen, ISW laskee. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

"Kriittinen piste" lähestyy

Brittilehti Economistin mukaan Venäjän kyky korvata taistelupanssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja tykkejä nojaa tällä hetkellä suurelta osin varastoihin, jotka ovat peräisin Neuvostoliitolta.

Joulukuussa 2023 Venäjän silloinen puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan, että Venäjä toimitti joukoilleen vuoden aikana 1 530 tankkia. Sitä Shoigu ei sanonut, että suuri osa näistä tankeista oli taistelukuntoon huollettuja varastovaunuja, ei siis uusia panssareita.

Lontoolaisen ajatushautomo International Institute for Strategic Studiesin mukaan jopa 85 prosenttia Venäjän vuonna 2023 joukoilleen lähettämistä tankeista oli vanhoja malleja monen vuosikymmenen takaa, kertoo Economist.

Jo aiemmin Venäjän panssarivaunutappioiden läpikäynti osoitti Kremlin väitteiden maan armeijan nykyaikaistamisesta olleen ainakin osittain myytti. Tarina meni hyvin läpi lännessäkin, sillä moni sotilasasiantuntija toisteli sitä faktana ennen Venäjän suurhyökkäystä.

Sodan ensimmäisenkin vuoden aikana Venäjän menettämistä panssarivaunuista noin 52 prosenttia oli enemmän tai vähemmän vanhentuneita malleja. Iäkkäämpää tuhottua venäläiskalustoa kuvattiin sodan ensipäivistä lähtien, jolloin Venäjä väitetysti soti parhailla joukoillaan.

Economistin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä pystyy rakentamaan vuosittain enää noin 30 moderneinta T-90M-tankkiaan. Aikaisemmin luku oli suurempi, sillä T-90M-vaunuja tehtiin T-90A-tankkien pohjalta, Economist sanoo.

Samat asiantuntijat arvioivat, että nykyisellä kulutustahdilla Venäjä pystyy korvaamaan panssarikalustoaan varastoistaan ensi vuoden toiselle puoliskolle saakka. Silloin tai muutamia kuukausia myöhemmin saavutetaan "kriittinen piste".