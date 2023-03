Venäjä vie Ukrainaan nyt panssarivaunuja, joita Neuvostoliitto valmisti jo ennen Putinin syntymää

CIT:n tietojen mukaan T-54/T-55-panssarivaunuja kuljettanut juna on lähtenyt liikkeelle Venäjän itäkolkassa sijaitsevasta Arsenjevista, jossa sijaitsee panssarivaunujen varastointi- ja korjaustukikohta.

Tällä hetkellä junan uskotaan olevan matkalla kohti Ukrainaa. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita kyseisiä tankkeja kuljettavasta junasta.

T-54-panssarivaunut ovat olleet palveluksessa vuodesta 1948 lähtien. Vaunun ensimmäinen prototyyppi valmistui 1945 eli samana vuonna, jona toinen maailmansota loppui.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Perspektiiviä vaunun ikään antaa se, että presidentti Vladimir Putin syntyi vuonna 1952 ja Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin kuoli 1953.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

T-55-panssarivaunuja alettiin valmistaa vuonna 1958. Kyse on tavanomaisessa taistelussa suorituskyvyltään pitkälti samasta tankista kuin T-54, joskin T-55-vaunusta puuttui aluksi ilmatorjuntaan kykenevä konekivääri. Molemmat vaunut on aseistettu 105 millimetrisellä tykillä.

T-55:n iso etu on parempi suoja kemiallisia ja biologisia aseita sekä ydinaseita vastaan. Ulkoisesti vaunuja on ilman harjaantumatonta silmää vaikea erottaa toisistaan. Vanhemmissa T-54-vaunuissa tosin on erilainen torni kuin tuoreemmissa T-54- ja T-55-tankeissa.

Yleisesti ottaen T-54- ja T-55-vaunuista puhutaankin nimellä T-54/T-55 niiden samankaltaisuuden vuoksi. Tankkiperheeseen kuuluvia vaunuja valmistusmääräarviot vaihtelevat 96 500 ja 100 000 välillä.

Ensimmäistä kertaa T-54/T-55-sarjan vaunuja käytettiin taistelutehtävissä tiettävästi vuonna 1956, jolloin Neuvostoliitto hyökkäsi Unkariin kukistaakseen vallankumouksen. Tämän jälkeen T-54/T-55-tankit ovat sotineet kymmenissä konflikteissa, mukaan lukien Vietnamin sodassa ja Irakin sodissa.

Jos Venäjä ottaa T-54/T-55-vaunut käyttöön Ukrainassa, on niitä täten käytössä molemmilla osapuolilla. Slovenian uutisoitiin syyskuussa 2022 lahjoittavan Ukrainalle päivitettyjä versioita T-55-panssarivaunuista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Venäjä menettänyt 140 tankkia kuukaudessa

Venäjä on pitkin Ukrainan sotaa tuonut rintamalle yhä vanhempaa kalustoa. Erityisesti T-62-vaunujen rintamalle kuljettaminen keräsi huomiota, sillä se oli yhdenlainen symboli Venäjän kärsimille valtaville vaunutappioille. T-54/T-55 edustaa tätäkin vanhempaa tuotantoa.

Reilun vuoden kestäneen suurhyökkäyksensä aikana Venäjä on menettänyt Ukrainassa julkisesti saatavilla olevan kuva- ja videomateriaalin perusteella 1 871 panssarivaunua, joista 550 on päätynyt Ukrainan sotasaaliiksi, raportoi Oryx. Todelliset tankkitappiot ovat todennäköisesti suurempia, sillä kaikkia Venäjän tuhottuja tankkeja tuskin on kuviin saatu.

Venäjä on menettänyt sodan aikana keskimäärin noin 140 panssarivaunua kuukaudessa. Venäjän ainoa yhä toiminnassa oleva varsinainen tankkitehdas tuottaa kuukaudessa noin 20 panssarivaunua, raportoi yhteiskuntakriittinen venäläislehti Novaya Gazeta.

Kuukausittaisen 120 panssarin vajetta Venäjä pyrkii kuromaan umpeen uudistamalla varastoissa olevia panssarivaunujaan. Niitä sillä on raporttien mukaan vähintään tuhansia, jopa toistakymmentätuhatta.

Käytännössä tämä tarkoittaa vaunuvanhuksille päivitystä ase-, tähtäys- ja kommunikaatiojärjestelmiin sekä reaktiivisen panssarin asennusta. Kaikki uudistettavat vaunut eivät saa samanlaista päivityspakettia.

Näitä uudistettuja vaunuja Venäjän ainoa tankkitehdas pystyy lähettämään rintamalle noin kahdeksan kuukaudessa, brittilehti Economist kirjoittaa. Kolme muuta vaunujen korjauspajaa uusii kukin noin 17 tankkia kuukaudessa.

Tiedossa ei ole, minkälaisen päivityspaketin rintamaa kohti lähetetyt T-54/T-55-panssarivaunut ovat mahdollisesti saaneet.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:09 Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksin ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kysymysmerkki on myös se, millaista roolia Venäjän armeija on näille vaunuvanhuksille suunnitellut. Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan venäläisten tankki- ja miehistötappioiden voi olettaa kasvavan vanhojen tankkien käytön myötä, sillä ne ovat hyvin haavoittuvaisia moderneja panssarintorjunta-aseita vastaan.

Toisaalta voidaan myös esittää argumentti, että parempi taistella vanhojen tankkien kanssa kuin kokonaan ilman tankkeja. Venäjän jalkaväkisotilaat ovat alkuvuodesta yhä tiheämmin valittaneet panssarituen puutetta. Myös Venäjän armeijan uusi hyökkäystaktiikka antaa viitteitä siihen, että se pyrkii säästämään äkillisesti paikka paikoin vähiin käyneitä panssarivaunujaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:28 Räjähdys venäläistankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa videolla. Ukrainan armeija julkaisi videon elokuussa 2022.

Tankin päivitys ei tee ihmeitä

Panssarivaunujen varastosta taistelukentille vieminen ei ole Venäjällä aivan yksinkertainen prosessi.

Suomalaisen panssarijoukkojen Panssari-ammattilehden mukaan Venäjän varastoimat vaunut ovat pääosin olleet ulkovarastoinnissa. Näistä noin 3 000–4 000 tankin uskotaan olevan ylipäätään korjauskelpoisia, Panssari-lehti kirjoittaa.

Osan ongelmansa vanhempien vaunujen modernisoinnissa aiheuttaa se, ettei Venäjällä ole länsipakotteiden vuoksi käytössään samanlaista määrää komponentteja kuin ennen helmikuuta 2022.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:14 Videolla useita venäläispanssareita väitetysti tuhotaan hyvin pienelle alueelle. Ukraina julkaisi videon heinäkuussa 2022.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hyvin vanhojen vaunujen, kuten T-54/T-55-sarjalaisten, modernisointi nykyvaatimusten tasolle ei kaikilta osin myöskään yksinkertaisesti ole mahdollista.

Vaunujen peruspalikat panssaroinnista tykkiin ovat jo 70 vuotta vanhaa teknologiaa, eikä niitä pelkällä päivityspaketilla tuoda nykypäivään.