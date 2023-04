Ukrainan panssarisotilaat enteilevät vastahyökkäystä, mutta välineet rapistuvat käsiin – maa menettänyt liki 500 panssarivaunua

Ukraina menettänyt tankkikalustonsa kertaalleen

Ukraina soti sodan alkuvaiheessa vanhemmalla panssarikalustolla kuin millä Venäjä maahan helmikuussa hyökkäsi. Tosin paljastaa, että Kremlin armeijan modernisointi on ainakin jossain määrin ollut myytti.

Näistä vaunuista Panssari-lehden mukaan noin 620 oli T-64BV-mallia, joka on 1960-luvulla käyttöön otetun tankkivanhuksen päivitetty versio.

– Käytännössä Ukrainakin on menettänyt lähes koko panssarikalustonsa kertaalleen, Panssari-lehti kirjoittaa.

Ukraina on paikannut panssaritappioitaan lahjavaunujen lisäksi sotasaaliilla. Oryxin lukujen perusteella 553 venäläisvaunua on päätynyt Ukrainan haltuun .

"Vanhoja ja kuluneita" varusteita

Tähän mennessä Ukrainalle on luvattu parisataa länsimaista panssarivaunua. Mukana on sekä Leopard 2 -, Abrams- että Challenger -tankkeja. Kaluston monipuolisuus väistämättä vaikeuttaa koulutuksen ja huollon järjestämistä.

Ukrainalla tuhat panssarivaunua

Ensimmäisten saksalaisvalmisteisten Leopard 2 -panssarivaunujen on jo raportoiduttu saapuneen Ukrainaan. Taisteluissa niitä ei todistetusti ole vielä nähty.

Kuluva vuosi on todennäköisesti pitkällä ennen kuin Ukrainalla on käytössään kaikki lahjoitusvaunut. Esimerkiksi Yhdysvallat on kyllä luvannut "nopeuttaa" Abrams M1A2 -tankkien toimituksia, mutta silti ne ovat saapumassa Ukrainalle vasta syksyllä.