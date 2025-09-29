Ukrainan sunnuntaina tekemä isku Venäjän Belgorodin alueelle on aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia ja vaikeuttanut kuumaan veden saantia, kertoi alueen kuvernööri Vyacheslav Gladkov viestipalvelu Telegramissa maanantaina.
Gladkovin mukaan Ukraina iski alueen pääkaupunkiin Belgorodiin kuudella ohjuksella sunnuntaina.
Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt video, jossa sanotaan näkyvän Belgorodin voimalaitokseen tehty ohjusisku. Uutistoimisto Reuters ei ole ainakaan toistaiseksi kyennyt vahvistamaan videon aitoutta. Videon voit katsoa jutun alusta.
Toisessa sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla henkilö kävelee valottomassa kaupungissa ja kiroilee venäjäksi, ettei koko Belgorodissa ole sähköjä.
– Tämä on Belgorod, täällä ukrainalaiset ovat paskoneet kaiken eikä ole missään valoa koko kaupungissa, suojatietä ylittävä henkilö sanoo.
Ukrainalaislehti Kyiv Independent kirjoittaa, että venäläisten Telegram-uutiskanavien mukaan voimalaan tehdyssä iskussa käytettiin HIMARS-ohjuksia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi 17. syyskuuta, että Ukraina saa HIMARS- ja Patriot-ohjuksia osana sotilasliitto Naton rahoittamaa Yhdysvaltain tukipakettia.
HIMARS on yhdysvaltalainen pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmä, joka on tunnettu tarkkuudestaan ja tuhovoimastaan.
Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa.