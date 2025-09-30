Pariskunta ja heidän kaksi pientä lastaan kuolivat Venäjän iskussa Sumyn alueella Koillis-Ukrainassa.

Ukrainassa nelihenkinen perhe on kuollut Venäjän tekemässä drooni-iskussa, kertovat paikalliset viranomaiset.

Pariskunta ja heidän kaksi pientä lastaan kuolivat iskussa Sumyn alueella Koillis-Ukrainassa lähellä Venäjän rajaa, kertoi paikallisen sotilashallinnon johtaja Oleh Hryhorov. Lapset olivat hänen mukaansa 6- ja 4-vuotiaita.

Venäjän isku osui taloon, jossa perhe asui. Pelastustyöntekijät löysivät ruumiit talon raunioista.

Venäjä teki viikonloppuna useisiin ukrainalaiskaupunkeihin drooni-iskuja, joissa kuoli ainakin neljä ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan sadoilla drooneilla ja kymmenillä ohjuksilla.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kymmeniä ukrainalaisia drooneja tuhottiin viime yön aikana. Venäjällä ei raportoitu henkilövahingoista tai vaurioista.