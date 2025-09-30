Putin onnitteli venäläisiä siitä, että tasan kolme vuotta sitten neljästä ukrainalaisalueesta tuli osa Venäjää. Hän väitti, että liitettyjen alueiden asukkaat olivat unelmoineet Venäjään kuulumisesta vuosia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin onnitteli tiistaina venäläisiä "neljän uuden alueen liittämisen vuosipäivänä".

Kremlin verkkosivuilla julkaistussa videotervehdyksessä Putin onnitteli kansalaisiaan Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen sekä Zaporizhzhjan ja Hersonin alueiden "yhdistymisestä" Venäjän kanssa.

– Sydämelliset onnittelut Venäjän kansalaisille tämän päivän johdosta! Kolme vuotta sitten alueiden kansanäänestyksissä miljoonat maanmiehemme päättivät itsenäisesti ja vapaasti omasta tulevaisuudestaan, Putin väitti.

Todellisuudessa tasan kolme vuotta sitten Venäjä liitti laittomasti alueet itseensä kansanäänestyksen varjolla. Lännen mukaan oli selvää, että kansanäänestyksen tulokset oli päätetty etukäteen. Äänestystä tarkkailemaan ei esimerkiksi päästetty riippumattomia vaalitarkkailijoita eikä se noudattanut Ukrainan lakia tai kansainvälisiä sääntöjä.

Venäjä järjesti kansanäänestykset Ukrainalta valtaamillaan alueillaan syyskuussa 2022.

"Paluu omaan perheeseen"

Putinin mukaan Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin alueiden asukkaat olivat vuosia unelmoineet "paluusta omaan perheeseen" eli liittämisestä Venäjään.

Vajaan viiden minuutin puheessa Putin myös oikeutti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan väittämällä, että koko maa käy Ukrainassa "oikeudenmukaista taistelua" puolustaessaan Suur-Venäjän arvokasta historiaa, kansallisia etuja, muistoja ja arvoja.

Syksyn jättikutsunnat käynnissä

Putinin viimeaikaisista toimista käy myös ilmi, ettei Venäjä ole halukas lähiaikoina rauhaan. Venäjän presidentti nimittäin allekirjoitti maanantaina asetuksen syksyn kutsunnoista, kertoo Meduza.

Määräyksen mukaan kutsunnat järjestetään 1. lokakuuta–31. joulukuuta 2025. Armeijaan kutsutaan yhteensä noin 135 000 iältään 18–30-vuotiasta venäläismiestä.

Tämän vuoden keväällä järjestetyissä kutsunnoissa palvelukseen lähetettiin 160 000 venäläistä. Syksyllä 2024 palvelukseen lähetettiin puolestaan 133 000 ihmistä.

Venäjän asevoimien mukaan syksyn kutsuntoihin osallistuvien on tarkoitus suorittaa asepalvelus lähinnä Venäjän alueella eikä "Ukrainan erikoisoperaatiossa". Todellisuudessa asepalveluksen käynyt kuitenkin joutuu myöhemmin todennäköisesti sotimaan Ukrainaan.