Lähteet CNN:lle: Venäjä kunnostaa nyt tankkeja, joita alettiin valmistaa Putinin lapsuudessa

– He aloittivat T-80- ja T-90-tankeilla, sitten siirryttiin T-72-tankkeihin ja olemme nähneet ensimmäisten T-55-vaunujen päätyneen kunnostettavaksi. Tilanne on sama tykkien osalta, nimettömät länsiviranomaiset sanovat CNN:n mukaan.

Venäjän panssarivaunutappioiden lähempi tarkastelu on osoittanut, että maan armeijan nykyaikaistaminen on ollut ainakin jossain määrin myytti, jota lännessäkin päädyttiin toistelemaan. Lisää aiheesta voi lukea täältä .

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Forbes on puolestaan uutisoinut kuvasta, jossa T-55M-panssarin väitetään oleva Etelä-Ukrainassa Zaporizhzhjan alueella. Kuvan aitoutta ei ole tiettävästi vahvistettu. Kyseinen kuva löytyy alempana olevasta tviitistä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War otti maaliskuussa kantaa T-54/T-55-vaunujen väitettyyn käyttöönottoon. Sen mukaan venäläisten tankki- ja miehistötappioiden voi olettaa kasvavan vanhojen tankkien käytön myötä, sillä ne olisivat hyvin haavoittuvaisia moderneja panssarintorjunta-aseita vastaan.