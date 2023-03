Venäjä tuonee rintamalle erikoisen näköisen panssarin, jonka aseena on laivaston ilmatorjuntatorni: "Melkoinen leikkaa ja liimaa -ratkaisu"

Kyse on venäläisen MT-LB-vaunualustan ja 25mm 2M-3 -laivastotornin yhdistelmästä. Kaksipiippuista tornia käytetään laivoissa ilmatorjuntaan.

Kuvien perusteella uuden vaunun profiili on hyvin korkea, mikä tekee siitä poikkeuksellisen näkyvän maalin.

Vaunuja on mitä ilmeisemmin enemmän kuin yksittäinen prototyyppi, sillä niitä on kuvattu ainakin kaksi kappaletta junan kyydissä. Kuvat vaunusta löytyvät alla olevasta tviitistä .

Vertailun vuoksi alla on MT-LB varustettuna ZU-23-ilmatorjuntajärjestelmällä.

Sekä MT-LB että 25mm 2M-3 ovat olleet pitkään käytössä. MT-LB-alustan vaunuja on valmistettu 1950-luvulta lähtien.

Panssariajoneuvosta on lukuisia eri versioita, jotka on aseista ja työkaluista riippuen tarkoitettu eri tehtäviin taisteluissa ja niiden ulkopuolella.

Oletettavaa siis on, että Venäjällä on Neuvostoliiton perintönä sekä vaunuja että torneja yllin kyllin.

– Tämä on kieltämättä erikoisen näköinen yhdistelmä, mutta mielestäni kuvien perusteella arvoituna varsin onnistunut ratkaisu lähi-ilmatorjuntaan erityisesti droneja vastaan. Halpa ja yksinkertainen, Mäenpää toteaa .

Venäjällä on pulaa panssareista

MT-LB-vaunun ja 25mm 2M-3 -laivatornin yhdistelmä voi hyvinkin tulla Venäjälle tarpeeseen, sillä maan armeija on menettänyt Ukrainassa valtavan määrän vaunuja.

Keskimäärin Venäjä on siis menettänyt yli 140 panssarivaunua ja reilut 60 panssariajoneuvoa jokaista sotakuukautta kohden.

1:09

Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksi ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.