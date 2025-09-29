Suomalaisen vaalitarkkailijan mukaan Moldovan parlamenttivaalien äänestys sujui häiriöittä eivätkä Venäjän keplotteluyritykset näkyneet enää äänestyspaikoilla.

Eurooppa-myönteinen PAS-puolue voitti Moldovan parlamenttivaalit noin 50 prosentin äänisaaliilla. PAS-puolueen merkittävimmän haastajan eli Venäjä-myönteisen Patrioottisen blokin äänet jäivät noin 24 prosenttiin.

Parlamenttivaaleja varjostivat syytökset Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa niiden lopputulokseen.

Vaalien alla levisi muun muassa syväväärennettyjä videoita ja perusteettomia väitteitä maan presidentistä.

Tutkinnoissa löydettiin yhteyksiä Venäjään kytkeytyviin disinformaatiokampanjoihin.

Venäjää syytettiin maassa lisäksi satojen tuhansien äänten ostamisesta sekä levottomuuksien, väkivallan ja pelon lietsomisesta.

Venäjä on kiistänyt syytökset.

Mies ja nainen äänestivät parlamenttivaaleissa Moldovan Chișinăussa sunnuntaina.AFP / Lehtikuva

Suomalaistarkkailija: Ei vaikuttamisyrityksiä enää vaalipisteillä

Suomesta Moldovan parlamenttivaaleja oli tarkkailemassa kolme kansanedustajaa: Aleksi Jäntti (kok.) Chișinăussa, Petri Huru (ps.) ja Mika Lintilä (kesk.) pohjoisessa.

Jäntin mukaan äänestäminen sujui hyvin.

– Voi sanoa, että jos ongelmia on ollut, ne ovat olleet muualla kuin äänestyspaikoilla. Äänestyspaikat olivat hyvin organisoituja ja ammattimaisesti johdettuja, Jäntti kommentoi MTV Uutisille.

– Itse noin kymmenkunnassa kävin enkä havainnut mitään epäasiallista toimintaa tai osaamattomuutta. Saman asian ovat vahvistaneet myös kollegat.

Jäntin mukaan äänestyspaikoilla ei harjoitettu minkäänlaista kampanjointia eikä siellä ollut havaittavissa mitään muutakaan epämääräistä.

– Kyllä vaalivaikuttaminen on tapahtunut ennakkoon jossain muualla kuin äänestyspaikoilla tai niiden läheisyydessä.

Jäntti uskoo kuitenkin median raportteihin siitä, että Venäjä on pyrkinyt ennakkoon vaikuttamaan vaalitulokseen.

Moldovassa oppositio väittää, että äänestystulosta on peukaloitu. Siihen Jäntti ei omien ja kollegoidensa havaintojen perusteella usko.

– Ääntenlaskenta oli äärimmäisen läpinäkyvää. Kaikki siviilitarkkailijat ja puolueiden edustajat saivat seurata sitä. Se tallennettiin videolle ja jokainen ääni erikseen näytettiin koko porukalle. Eli se oli paitsi läpinäkyvä myös äärimmäisen hidas verrattuna suomalaiseen vähän vilkkaampaan systeemiin.

Suuri voitto demokratialle

Jäntti pitää poliitikkona tulosta moldovalaisille ja demokratialle suurena voittona.

– Samalla tämä oli rökäletappio Venäjälle, sen hybridivaikuttamiselle ja vaikuttamisyrityksille maassa, jossa demokratialla on suhteellisen vankka jalansija jo.

Moldova on entinen neuvostotasavalta ja yksi Euroopan köyhimmistä maista. Se sijaitsee Romanian ja Ukrainan välissä.

Moldova aloitti viralliset liittymisneuvottelut EU:n kanssa viime vuonna.