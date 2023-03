Video: Venäjän sotapropagandassakin sen modernein tankki toimii jatkuvasti kritisoidulla tavalla – helppo maali

Venäjän julkaisema väitetty sotavideo ukrainalaisasemien tuhoamisesta on kuvallisesti vaikuttavaa katsottavaa. Videon voi katsoa jutun alusta.

Puna-armeijan moderneimman taistelukäytössä olevan panssarivaunun viittaa kantava T-90M ajaa asemiin, tähtää ja tulittaa 125-millisellä pääkanuunallaan puurajan läheisyydessä olevaa kohdetta.

Kameroitakin on useita. Lennokki kuvaa panssarikranaatin räjähdykset, vaunun miehistö on lähikuvissa ja tankkiinkin on kiinnitetty pari kameraa.

Venäjän puolustusministeriön helmikuun 27. päivä julkaiseman videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Pitkin sotaa sekä Venäjä että Ukraina ovat tahoillaan julkaisseet valtavasti sotavideoita, joissa omat joukot toimivat erinomaisesti ja vihollisia tuhotaan.

Ukrainan julkaisemille videoille on ollut tyypillistä myös se, että venäläisjoukkojen toiminta on tavalla tai toisella näyttänyt epäpätevältä.

Nyt Venäjän itsensä julkaisemassakin sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti läpi sodan kritisoitu.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

T-90M on tuttu näky Venäjän sotilasparaateissa. Kuva toukokuulta 2022.

Yksi tankki on helppo maali

Venäjän puolustusministeriön videon tekstisaatteessa todetaan, että "läpimurto"-lisänimen saaneet T-90M-vaunut iskevät vedenylityspaikassa ukrainalaisia vastaan. Tankkeja on siis tekstin mukaan useita.

Videolla esiintyvä venäläistankki näyttää kuitenkin toimivan yksin, eikä yhteistyössä muiden panssarivaunujen kanssa.

Venäjän panssarisodankäyntiä on kritisoitu ennen kaikkea eri aselajien yhteistyön puutteesta. Yksittäinen tankki kun on helppo maali.

– Panssarivaunujen, saattavan ja suojaavan moottoroidun jalkaväen, pioneerien, tykistön ja ilmavoimien yhteistoimintaa ei ole toteutettu niin kuin pitäisi, panssariasiantuntija Olli Dahl totesi MTV Uutisille jo viime kesänä.

Luukut auki

Tulen ja liikkeen yhteensovituksen arveltiin olevan Venäjän armeijan vahvuuksia. Ukrainassa se on vaikuttanut heikkoudelta, eikä venäläisiltä panssarimuodostelmilta ole onnistunut läpimurto oikein missään.

Vuhledarin tuoreista taisteluistakin jäljelle on jäänyt lähinnä tankkiraatoja. Alta löytyvä Ukrainan julkaisema video suututti myös venäläiset sotakommentaattorit, jotka vaikuttavat väsyneen venäläisten kömmähdyksiin.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:22 Videolla Ukraina iskee venäläistä tankkikolonnaa vastaan Vuhledarissa. Ukrainan armeija julkaisi videon helmikuussa 2023.

– Merkittävimmät (Venäjän panssarisodankäynnistä tehdyt havainnot) liittyvät siihen, että joukkoja ei ole käytetty teiden ulkopuolella niiden kyvyistä huolimatta, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen sanoi MTV Uutisille helmikuussa.

Varsinkin sodan alussa pitkät panssariletkat "ajoivat väijytyksestä väijytykseen", toteaa Paronen.

Venäjän jakamalla tankkivideolla myös näyttää siltä, että panssarivaunu ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki, paljastaen näin tankkimiehistön tulelle ja mahdollistaen esimerkiksi lennokeista tiputettavien räjähteiden tehokkaan käytön.

Lennokkipommeihin panssarivaunuilla on helppo lääke: Luukut kiinni. Tästä jakoi havainnollistavan videon Maavoimien esikunnan majuri Mika Mäenpää.

– Oikein toimivaa vaunua, jolla on luukut kiinni ei (dronepommi) hetkauta pätkääkään. Opetus: ei kannata vetää propagandavideoista kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, Mäenpää twiittasi.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ukraina on pitkin sotaa julkaissut lukuisia videoita, joissa venäläispanssareita tuhotaan tai vaurioitetaan lennokkipommeilla, jotka tiputetaan vaunuihin auki olevista luukuista.

Monissa tapauksissa on näyttänyt siltä, että tankki on syystä tai toisesta hylätty jo ennen kuin drone on saapunut tuhotöihin. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että panssarivaunu on vaurioitunut taistelussa, miehistö on poistunut paikalta ja jättänyt lähtiessään luukut auki.

Jos tankki on jäänyt paikkaan, jonne ukrainalaissotilaat eivät itse pääse, on vaunu voitu haluta tuhota lopullisesti, jotteivat venäläisjoukot voi sitä evakuoida ja korjata.

Tankki paljastaa heikkoutensa

Venäläispanssareiden kannalta ongelmallista on myös tapa, jolla venäläistankki poistuu väitetystä viholliskosketuksesta.

Videosta saa kuvan, että tankki kääntyy ympäri ja kääntää näin heikon peräpanssarinsa suoraan ukrainalaisia kohti.

Alla olevalla videolla samaiset T-90M-panssarivaunut toimivat ainakin jonkin verran paremmin kuin jutun alussa olevalla videolla.

Venäjän puolustusministeriön helmikuussa julkaisemalla videon kerrotaan olevan harjoituksista.

1:27 T-90M-tankit liikkuvat harjoituksissa toistensa lähellä, mutta eivät kuitenkaan täysin sumpussa. Lisäksi luukut ovat kiinni. Video on Venäjän puolustusministeriön helmikuussa 2023 julkaisema.

Onko kyse uudesta taktiikasta?

Se, onko Venäjän armeijan jakama video aito ote taisteluista, on siinä nähtävien toimintamallien arvioinnin kannalta jossain määrin toissijaista.

Videon saatetekstissä Venäjän puolustusministeriö nimittäin pyrkii vakuuttamaan katsojan siitä, että kuvissa on tosi kyseessä. Näin ollen voisi olettaa, että tankin toiminnasta pyritään tarjoamaan mahdollisimman vaikuttava kuva.

Jonkinlaiseksi puolustuspuheeksi T-90M-tankin panssariviisauksien sivuuttamiselle on esittää ukrainalaisen reserviupseerin Twitterissä jakama Venäjän uusi ohjesääntö, jonka perusteella on päätelty, että Venäjä pyrkii uudistamaan toistuvasti epäonnistuneita hyökkäystaktiikoitaan.

Julkaistun ohjesäännön aitoutta ei ole vahvistettu.

Tämän ohjesäännön mukaan Venäjän uusi hyökkäysyksikkö koostuu kuudesta T-72-panssarivaunusta, 12 panssariajoneuvosta, yksittäisten sotilaiden käyttöön soveltuvista termobaarisista raketinheittimistä, kranaatinheittimistä, panssarintorjuntaohjuksista ja tykeistä.

Kaiken kaikkiaan yksikkö jakaantuu kolmeen rynnäkkökomppaniaan ja yhteen tankkiosastoon. Jokaisella komppanialla on käytössään yksi panssarivaunu ja neljä BMP tai BMP-2-rynnäkkövaunua.

Mielenkiintoista on, että ohjeistuksessa T-72-panssarivanuja käytetään pikemminkin kauempaa annettavaan tulitukeen kuin suoranaisena etulinjan taisteluyksikkönä.

Voidaan ajatella, että videolla T-90M-tankki toimii samassa roolissa kuin mihin T-72-vaunuja on suunniteltu. T-90-sarjan vaunut ovat käytännössä T-72-tankin parempia versioita ja niiden rooli taistelukentällä on identtinen.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:14 Videolla useita venäläispanssareita tuhotaan hyvin pienelle alueelle. Ukraina julkaisi videon heinäkuussa 2022.

Oryx: Venäjä menettänyt 1 700 tankkia

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War katsoo, että Venäjä pyrkii nyt uudella toimintamallillaan suojelemaan pikemminkin panssarivaunuja kuin jalkaväkeä.

Venäjä on kärsinyt sodan aikana massiivisia kalustotappioita. Hyökkäysjoukot ovat menettäneet vuoden sotimisen aikana yli 1 700 panssarivaunua, raportoi kalustotappioita kuvamateriaalin perusteella laskeva Oryx.

Ukraina väittää venän tankkitappioiden olevan yli 3 400 vaunua.

– Venäjän armeija turvautuu (uuden ohjesäännön mukaan) yksinkertaisempaan versioon aselajien yhteistyöstä. Tähän on todennäköisesti päädytty siksi, että Venäjän asevoimien henkilöstön ja kaluston kyvyt ovat heikentyneet, ISW arvioi.

– Kokemattomia ja kouluttamattomia sotilaita on helpompi sijoittaa tällaisiin yksiköihin.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:28 Räjähdys venäläistankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa videolla. Ukrainan armeija julkaisi videon elokuussa 2022.

Tällä tahdilla Kremlin panssarivaunut loppuvat

Vaunujen suojelulle on hyvä syy, sillä Venäjä on menettänyt suurhyökkäyksensä aikana 140 panssarivaunua per kuukausi.

Luku on jo sikäli huolestuttava Venäjän kannalta, mutta Kremlin hätä vain kasvaa, jos tarkastelee Venäjän tankkituotantoa.

Venäjän ainoa varsinainen panssarivautehdas tuottaa kuukaudessa vain 20 tankkia. Luku kalpenee 140 menetetyn panssarin rinnalla. Tuotantoluvusta kertoo yhteiskuntakriittinen venäläislehti Novaya Gazeta.

Kuukausittaisen 120 panssarin vajetta Venäjä pyrkii kuromaan umpeen uudistamalla varastoissa olevia panssarivaunujaan. Niitä sillä on raporttien mukaan tuhansia.

Käytännössä tämä tarkoittaa vaunuvanhuksille päivitystä ase-, tähtäys- ja kommunikaatiojärjestelmiin sekä reaktiivisen panssarin asennusta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Näitä uudistettuja vaunuja Venäjän ainoa tankkitehdas pystyy lähettämään rintamalle noin kahdeksan kuukaudessa, Economist kirjoittaa. Kolme muuta vaunujen korjauspajaa uusii kukin noin 17 tankkia kuukaudessa.

Venäjän armeija saa täten tällä hetkellä kuukausittain käyttöönsä yhteensä noin 80 uunituoretta tai päivitettyä tankkia. 80 panssarin lisäys kuukausittain kattaa vain vajaat 60 prosenttia tappioista.

Päätelmä on yksinkertainen: Tällä tahdilla Venäjän panssarivaunut loppuvat. Aiheesta voit lukea lisää täältä.