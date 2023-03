Sotilasasiantuntija: Yli 800 venäläistä on kuollut jokaista edettyä kilometriä kohti Bahmutissa

Pelkästään Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä käydyissä taisteluissa on Stubbsin mukaan kuollut 20 000–30 000 venäläistä sotilasta.

Bahmutin alueen venäläistappiot sisältävät sekä Wagner-palkkasotilasryhmän joukkoja että Venäjän armeijan sotilaita.

Stubbsin mukaan nämä tappiot ovat "valtavia", kun ottaa huomioon, että niiden hinnalla Venäjä on edennyt arviolta vain noin 25 kilometriä.

– Se on yli 800 kuollutta venäläistä jokaista edettyä kilometriä kohti, Stubbs totesi.

Ukrainan kärsimät tappiot Bahmutin alueella eivät ole tiedossa, mutta niiden on eri lähteissä arvioitu olevan moninkertaisesti Venäjää pienempiä.

Juttu jatkuu kartan jälkeen.

Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin rintamatilanne 15.3.2023. Kartalla näkyvät punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä, siniset Ukrainan. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

Strategisesti sinällään vähän merkitsevän Bahmutin hallinnasta on taisteltu kuukausien ajan. Viikko takaperin Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen sanoi MTV Uutisille, että muutaman vuorokauden aikana tulemme näkemään, sulkeutuuko Bahmutin ympärille muodostunut hevosenkenkä vai kykeneekö Ukraina pitämään sen auki.

Toistaiseksi Ukrainan puolustus on pitänyt, ja amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioikin torstaina, että Venäjän hyökkäys Bahmutissa on lähellä "kulminoitumistaan". Ukrainalaistietojen mukaan Venäjän hyökkäykset Bahmutin alueella ovat huomattavasti vähentyneet viime päivinä.

Hyökkäyksen kulminoituminen tarkoittaa hetkeä, jolloin hyökkäävällä osapuolella ei ole enää kykyä menestyksekkäästi jatkaa operaatiotaan. Tätä on tyypillisesti pidetty erinomaisena hetkenä vastahyökkäykselle, jos puolustavalla osapuolella on sellaiseen voimavaroja.

Hyökkääkö Ukraina?

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat viime aikoina spekuloineet Ukrainan mahdollisen kevätvastahyökkäyksen suunnalla, voimalla ja ajankohdalla.

Länsimaisten sotilasasiantuntijoiden keskuudessa näyttää olevan vahva yksimielisyys siitä, että Ukrainan vastahyökkäys suuntautuu etelään.

– On selvää, että (Ukrainan) ratkaiseva hyökkäys voi tapahtua vain etelässä. Se on selvää kaikille, jotka vilkaisevat karttaa, muotoili asian sotilasanalyytikko, CNA:n Russia Studies -ohjelman johtaja Michael Kofman ukrainalaismedia The Kyiv Independetille.

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat pääosin samaa mieltä. Hyökkäyksen arvellaan suuntautuvan joko kohti Melitopolia tai Mariupolia.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan jotkut kommentaattorit ovat väittäneet, että Ukrainalla voi olla tarpeeksi joukkoja tekemään kaksi vastahyökkäystä. Spekulaatioissa sen arvellaan tapahtuvan joko niin ikään Etelä-Ukrainassa tai Harkovan alueella.

0:42 Ukraina väittää videon näyttävän, miten maan laskuvarjojääkäri tuhoaa BMP-rynnäkkövaunun. Ukraina julkaisi videon marraskuussa 2022.

Venäjällä spekuloidaan Ukrainan kahdella vastahyökkäyksellä

Tiedossa on, että alkuvuodesta Venäjä keskitti merkittävän osan joukoistaan hyökkäyksiin ja yritti edetä laajoilla alueilla. Raskaimpia taisteluita on käyty Bahmutin lisäksi siitä lounaaseen sijaitsevassa Vuhledarissa, jossa ukrainalaissotilaiden puheiden perusteella käytiin "sodan suurin tankkitaistelu".

ISW:n mukaan Venäjä-mielinen sotakommentaattori onkin heittänyt ilmaan ajatukseen, että nykytilanteessa Ukraina voisi hyökätä etelään ja vastassa olisi vain minimaalista venäläisvastarintaa.

Viime syksynä Ukraina hyökkäsi ensin Etelä-Ukrainan Hersonin alueella ja sen jälkeen yllättäen Koillis-Ukrainassa Harkovan alueella. Hersonin alueelle Venäjä oli rakentanut linnoituksia ja siirtänyt huomattavan määrän sotilaita. Sen sijaan Harkovan alueella Venäjän rintama oli tappioiden ja joukkosiirtojen vuoksi hyvin ohut ilman syvyyttä. Hersonissa Ukraina eteni aluksi hitaasti, Harkovassa syvä läpimurto syntyi nopeasti.

0:39 Videolla Ukrainan lennokki väitetysti havaitsee venäläistankin ja tekee viimeisen syöksynsä. Ukrainan puolustusministeriö julkaisi videon maaliskuussa 2023.

Sodan vuosipäivän tiimoilla Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov totesi julkisesti, että "edessä on vastahyökkäys". Hyvä kun oli mikrofonista virta suljettu, kun Ukrainan tiedustelupalvelun pomo Vadym Skibitsky kiirehti sanomaan, että maan armeija on valmis hyökkäämään keväällä.

Skibitsky "paljasti" myös vastahyökkäyksen strategisen tavoitteen: iskeä kiila Etelä-Ukrainaan kaivautuneiden venäläisjoukkojen rintamaan. Käytännössä Ukraina siis pyrkisi katkaisemaan Venäjän maayhteyden Krimin niemimaalle ja jakamaan Kremlin sotajoukot kahtia.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon Ukrainan etukäteisviestinnässä on mukana totuutta ja kuinka paljon hämäystä.

"Uskon Ukrainan menestyvän"

Yleisimmin esitetyssä skenaariossa Ukraina murtaa Venäjän puolustuksen Etelä-Ukrainassa ja valloittaa Hersonin ja Mariupolin välissä olevan Melitopolin kaupungin. Tällä myös Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat spekuloineet.

Toteutuessaan suunnitelma käytännössä halkaisisi Venäjän miehittämän osan Ukrainaa kahtia. Samalla poikki menisi Venäjän maayhteys Krimille.

Jos tämä olisi helppoa, olisi se jo tehty. Kun Ukraina hyökkää seuraavan kerran, kaiken täytyy sujua, sotilasasiantuntija sotilasasiantuntija Rob Lee toteaa The Kyiv Independentille.

– Se on vaikeaa. Se ei tarkoita, etteikö Ukraina voisi onnistua, mutta heidän täytyy olla todella fiksuja Venäjän rintaman heikkojen kohtien löytämisessä. Heidän pitää tehdä parhaat valmistelevat operaatiot, valmistella parhaat yksiköt ja käyttää Nato-standardien mukaista päätöksentekoa, Lee luettelee.

– Uskon Ukrainan menestyvän. Kysymys kuuluu, kuinka hyvin. Tämä sota on osoittanut, että ukrainalaiset pystyvät aika merkittäviin asioihin.