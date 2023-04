Ukraina ja Puola ryhtyvät yhdessä korjaamaan ukrainalaisia T-64-tankkeja – "Pärjänneet hyvin uudemmille venäläispanssareille"

T-64 ja T-72 -tankit ovat neuvostoliittolaista alkuperää, joista ainakin ensin mainittua on valmistettu Ukrainassa. RT-91 taasen on T-72-panssarivaunuun pohjautuva puolalaistankki.

Sodan alussa varastossa tuhat tankki

On mahdollista, että nyt aiempaa suurempi määrä näistä panssarivaunuista on tarkoitus saada rintamalle. Tämä on kuitenkin spekulaatiota, sillä tiedossa ei ole, kuinka paljon näistä tankeista on jo korjattu käyttökuntoon.