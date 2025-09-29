Tanskan droonihyökkäykseen liitetty rahtilaiva Oslo Carrier 3 on saapunut viime yönä Haminan satamaan, Hamina-Kotkan satama kertoo nettisivuillaan.
Hamina-Kotkan sataman mukaan Oslo Carrier 3 saapui Haminaan maanantain vastaisena yönä kello 3.05.
Muun muassa Helsingin Sanomien mukaan norjalaisen Bulkship Management -varustamon Oslo Carrier 3 oli lähellä Tanskan pääkaupunkia Kööpenhaminaa, kun kaupungin lentokentän yllä havaittiin suuria drooneja viime viikon maanantaina.
Hamina-Kotkan satama kertoo HS:lle, että aluksen käynti satamassa on tavanomainen ja aluksen seuraava päämäärä on Aleksandria Egyptissä.
Tulli ja Rajavartiosto eivät vastanneet HS:n kysymyksiin aluksesta maanantai-iltapäivään mennessä.
Bulkship Management -varustamon mukaan Oslo Carrier 3 alukselle tehtiin sen edellisessä satamassa Liettuassa tarkastus, jossa aluksesta ei löydetty mitään epäilyttävää.
Varustamolla yhteyksiä venäläiseen turvallisuusyritykseen
Tanskalainen Danwatch-media kertoi perjantaina, että Oslo Carrier 3:n omistavalla varustamolla Bulkship Managementilla on yhteyksiä venäläiseen sotilasalan turvallisuusyritykseen, jolla on puolestaan tiiviit yhteydet Venäjän tiedustelupalveluihin.
Lisäksi aluksen 13 hengen miehistöstä 11 olisi venäläisiä.
Danwatchin mukaan Bulkship Managementin Kaliningradin toimipisteen johtaja on Venäjän kansalainen, jolla on yhteyksiä venäläiseen sotilasalan yritykseen RSB Groupiin, jolla puolestaan on yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun FSB:hen.
Danwatchin tekemän tutkimuksen mukaan RSB:n omistaja on itse myös työskennellyt FSB:lle.
Yritys palkkaa entisiä Venäjän erikoisjoukkojen sotilaita. Yhdysvallat on asettanut yritykselle ja sen omistajille pakotteita FSB-yhteyksien vuoksi.
RSB:tä on kuvailtu Wagnerin kaltaiseksi palkkasotilasyritykseksi, HS kertoo.
Syypää epäselvä
Tanskassa on viime päivinä tehty droonihavaintoja myös sotilaskohteiden lähellä.
Maan liikenneministeriö kertoi sunnuntaina Tanskan kieltävän siviilidroonien lennättämisen viideksi päiväksi. Tarkoituksena on taata Kööpenhaminassa järjestettävän EU-kokouksen turvallisuus.
Toistaiseksi Tanskassa ei ole saatu selvitetyksi, kuka on syypää droonihäirintään.
Maan pääministeri Mette Frederiksen on sanonut, että Tanskaa vastaan käydään hybridisotaa ja että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä.
Venäjä on kiistänyt osallisuutensa Tanskan droonihäirintään.
Myös Norjassa ja Saksassa on tällä viikolla tutkittu epäilyttäviä droonihavaintoja.
Sotilasliitto Nato on droonihäirinnän seurauksena ilmoittanut vahvistavansa valvontaa Itämerellä.