Uimataitoinen "taistelukentän taksi" – tällaisia ovat kiitellyt suomalaiset Pasit Ukrainan puolustusrintamassa

Mäkelä kuitenkin muistuttaa, että Ukrainan kuri kalustotappioiden tiedotuksen suhteen on pysynyt hyvin koko sodan ajan. Suurin osa kuusipyöräisistä Paseista lienee vielä taistelukuntoisia, mutta on mahdollista, että enemmänkin suomalaisten lahjoittamia panssariajoneuvoja on tuhoutunut.

Ukrainalaisten hehkuttama maantiekiitäjä

Länsi ei pysty vastaamaan panssarikalustotarpeisiin

Ukraina on saanut sodan aikana paikattua kalustotappioitaan kohtuullisen hyvin. Sotasaaliiksi se on saanut Panssari-lehden mukaan noin 600 panssarivaunua, 600 rynnäkköpanssarivaunua ja yli 400 kuljetuspanssarivaunua ja panssariajoneuvoa.

Erityisesti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on peräänkuuluttanut Leopard-taistelupanssarivaunujen toimituksien nopeuttamista. Kuljetuspanssariajoneuvoja on paremman puutteessa käytetty myös taistelupanssarivaunuina.

– On selvää, että tappioita tulee, varsinkin jos Paseja käytetään korvaamaan rynnäkköpanssarivaunuja. Jos sitä joudutaan käyttämään tankin korvikkeena, se on väärä paikka. Ainakin yhdellä videolla mentiin sellaisella tyylillä, jota meillä ei suositella tällaisen vaunun käyttöön.

Oma valmius pidettävä myös korkealla

Mäkelällä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mille alueille ja mihin käyttöön tarkemmin ottaen suomalaisia Paseja on toimitettu. Todennäköisesti ne ovat jalkaväen käytössä, kuten ne on tarkoitettukin.

– Se on kuitenkin kalustoa, jota meillä jonkin verran on ja minkä korvaajaan pystyään luottamaan Suomessa. Se on sellainen apu, jota voidaan näkemykseni mukaan antaa, vaikka meillä on kotimaassakin tarvetta panssarikalustolle.