Guardianin mukaan Etelä-Korean satamista on lastattu suuria määriä polttoainetta, joka on kuljetuttu pakotteiden alaisilla tankkereilla Venäjälle.

Brittilehti Guardianin havaintojen mukaan Etelä-Koreasta on kuljetettu valtavat määrät polttoainetta hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvälle Venäjälle.

Lehden mukaan polttoainetta on kuljetettu pakotteiden kohteena olevilla tankkereilla. Lehden analysoimien satamatietojen ja alusten seurantatietojen mukaan viime heinäkuun ja elokuun aikana useista Etelä-Korean satamista lastattiin Venäjän suuntaan yhteensä yli 176 000 tonnia polttoainetta, josta valtaosa oli dieseliä.

Polttoainetta kuljetti seitsemän tankkerialusta ja ne tekivät 14 matkaa Venäjän Kaukoitään. Guardianin mukaan tiedoista ei ole löytynyt sitä, että kuka on omistanut tai myynyt kyseistä polttoainetta.

Kolme kuljetukseen käytetyistä aluksista oli Britannian ja EU:n pakotteiden alaisia. Yksi aluksista otti lastinsa Etelä-Korean aluevesillä siirtona toiselta laivalta. Näin meneteltynä rahdin alkuperä jää enemmän hämärän peittoon.

Guardianin mukaan länsimaiden pakotteiden alaisten alusten käyttö polttoainekauppaan ei kuitenkaan ilmeisesti riko Etelä-Korean lakeja.

Suomalaisen CREA-ajatushautomon (Centre for Research on Energy and Clean Air) asiantuntija Isaac Levi toteaa pitävänsä järkyttävänä, että EU:n pakotteiden alaisina oleva tankkerit ovat lastanneet polttoainetta Etelä-Korean satamissa, jonka jälkeen polttoaine on kuljetettu Venäjälle.

– Tämä heikentää pakotejärjestelmää ja Etelä-Korean tukea Ukrainalle, hän toteaa.

Etelä-Korea on toimittanut Ukrainalle humanitaarista apua ja sotilasvarusteita, kuten kypäriä ja miinanraivausajoneuvoja. Varsinaista aseapua maa ei ole kuitenkaan antanut.

Maa on kuitenkin halunnut myös parantaa suhteitaan Venäjän suuntaan. Etelä-Korean ulkoministeriöstä todetaan asiasta esitettyyn kysymykseen, että se on kansainvälisen yhteisön vastuullinen jäsen, joka pyrkii auttamaan sodan lopettamisessa Ukrainassa

