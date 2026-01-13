Valtaosa tämän vuoden sallitusta sadan suden kiintiöstä on kaadettu, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista.
Vuoden alusta alkaen Suomessa on metsästetty kaikkiaan yli 80 sutta.
Tiistai-iltaan mennessä sudenmetsästys oli päättynyt kymmenellä kiintiöalueella, kun kiintiö tuli täyteen myös Lauhanvuoren alueella Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajamailla.
Kiintiöiden perusteella metsästettäviä susia on enää vajaat parikymmentä yhteensä kuudella alueella Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan maakunnissa.
Suden metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti. Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin vuodenvaihteessa.
Riistakeskuksen mukaan suden metsästyksellä vastataan kasvaneen susikannan vuoksi lisääntyneisiin turvallisuushuoliin, kotieläinvahinkoihin sekä poliisin suurpetotehtäviin.