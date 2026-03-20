Ranskalaisen upseerin kerrotaan paljastaneen Lähi-idän suuntaan lähetetyn lentotukialuksen sijainnin, kun hän oli julkisesti tallentanut juoksulenkkinsä Strava-liikuntasovellukseen.

BBC kertoo LeMonden tietoihin viitaten, että Arthuriksi kutsuttu upseeri kirjasi sovelluksen kautta 35-minuuttia kestäneen juoksulenkkinsä ranskalaisen lentotukialus Charles de Gaullen kannella viime perjantaina.

Arthur oli tallentanut juoksunsa älykellollaan, jonka jälkeen hän oli ladannut tiedot sovellukseen. Samalla hän tuli luoneeksi kartan, jossa hänen sijaintinsa oli näkyvillä.

Charles de Gaulle on keskeinen osa Ranskan itäiselle Välimerelle lähettämää alusryhmää jännitteiden jatkuessa alueella Iranin sodan vuoksi.

AFP:lle antamassaan lausunnossa Ranskan puolustusvoimat toteaa, että raportoitu tapaus ei ”vastaa voimassa olevia ohjeita”.

Puolustusvoimien mukaan tapaus johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli tiedot osoittautuvat todeksi.

Le Monden mukaan lentotukialuksen sijainti on Kyproksesta luoteeseen noin sata kilometriä Turkin rannikolta.

Charles de Gaullen mukana on 20 hävittäjälentokonetta, kaksi valvontalentokonetta ja kolme helikopteria

Lentotukialus on Ranskan laivaston suurin alus.