Vaikeuksia saada unta? Testaa nämä minuuttikikat nukahtamiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn mukaan noin puolet toisen asteen opiskelijoista nukkuu alle kahdeksan tuntia yössä. Toki aivan liian moni aikuinenkin nukkuu aivan liian vähän. Terveyskirjaston mukaan aikuisilla riittävän yöunen määrä on yleensä 7–9 tuntia ja noin 65 ikävuoden jälkeen 7–8 tuntia. Niin ikään Terveyskirjasto kertoo, että vuoden sisällä joka kolmas suomalainen kärsii kuitenkin unettomuudesta ja joka kymmenes yli kuukauden mittaisista unihäiriöistä. On hyvä muistaa, että pitkällä aikavälillä unettomuus voi alkaa vaikuttaa niin käytökseen kuin terveyteenkin .

1. Armeijan kikalla unta kahdessa minuutissa?

Olemme aiemminkin kertoneet kikasta, jonka väitetään olevan Yhdysvaltain armeijan kehittelemä. 1980-luvulla julkaistussa Relax and Win: Championship Performance in Everything You Do -kirjassa esitellyn kikan avulla pitäisi saada unen päästä kiinni jopa kahdessa minuutissa – tosin ensin pitää harjoitella joitain viikkoja.