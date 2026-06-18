Krokotiiliaitaukseen päätynyt poika sai vakavia vammoja.
Kolmekymppinen mies on pidätetty murhan yrityksestä tapauksessa, jossa kolmevuotias poika päätyi krokotiilin aitaukseen eläintarhassa Huntingdonshiressa, Britanniassa. Tapauksesta kertoo muun muassa The Guardian.
Poliisi oli hälytetty paikalle torstai-iltapäivänä, kun pikku poika oli joutunut krokotiilien aitaukseen. Poika vietiin sairaalaan vakavien vammojen vuoksi. Poliisi kuvaili hänen olevan kriittisessä, mutta vakaassa tilassa.
Ei ole varmaa, onko krokotiili tai krokotiilit hyökänneet lapsen kimppuun.
30-vuotias mies on pidätetty tapauksessa epäiltynä murhan yrityksestä. Poliisi ei usko miehen tunteneen lasta.