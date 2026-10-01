UMK27-tapahtuman show- ja kenraaliliput varattiin ennätyksellisesti lähes välittömästi loppuun.
Uuden Musiikin Kilpailu kisataan Tampereen Nokia Arenalla 20. helmikuuta 2027. UMK27-voittaja edustaa Suomea seuraavissa Euroviisuissa Burgasissa, Bulgariassa.
Yle tiedotti 1. lokakuuta, että Tampereella järjestettävän UMK27-tapahtuman show- ja kenraaliliput varattiin ennätyksellisesti lähes välittömästi loppuun. Vain yksittäisiä lippuja on enää saatavilla.
Tiedotteen mukaan viime vuonna lähes 20 000 ihmistä näki UMK-show’n paikan päällä ja tapahtumaan saapui kävijöitä ympäri Suomea sekä 26 eri maasta.
Aikaisemmin tällä viikolla Yle kertoi ensimmäiset vihjeet tulevista UMK-artisteista. Viihdetoimittaja Katja Lintunen spekuloi MTV Uutisten livelähetyksessä, ketkä UMK-lavalla nähdään. Katso koko lähetys ylhäällä olevalta videolta!