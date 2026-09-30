Poliisi pyytää havaintoja miehestä.

Poliisi tutkii Jyväskylässä taideteokseen kohdistunutta vahingontekoa.

Jyväskylässä Lutakonaukiolla sijaitsevaa taideteosta vahingoitettiin eilen tiistaina noin 13 aikaan päivällä.

Poliisi kertoo, että tapahtumapaikailta poistui mies, jota ei ole vielä tunnistettu. Poliisi julkaisee miehen kuvan ja pyytää havaintoja.

Poliisi ei ole tarkentanut, millaisesta taideteoksesta on kyse. Jyväskylässä järjestetään parhaillaan Valon kaupunki -tapahtuma, jonka aikana muun muassa Lutakonaukiolla nähdään useampi taideteos.

Havainnot ja tiedot tapahtuneesta sekä kuvassa esiintyvästä henkilöstä pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.