Uuden Musiikin Kilpailun tilillä annettiin ensimmäiset vihjeet. Viihdetoimittaja Katja Lintunen kertoo, mitä näistä voi päätellä.
Uuden Musiikin Kilpailu kisataan Tampereen Nokia Arenalla 20. helmikuuta 2027. UMK27-voittaja edustaa Suomea seuraavissa Euroviisuissa Burgasissa, Bulgariassa.
Ylen tiedotteen mukaan kisaan lähetettiin tänä vuonna yhteensä 481 biisihakemusta. Seitsemän UMK-artistia on nyt valittu. Yle teki ensimmäiset paljastukset kisaajista.
Viihdetoimittaja Katja Lintunen spekuloi MTV Uutisten livelähetyksessä, ketkä UMK-lavalla nähdään.
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