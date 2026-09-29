Uuden Musiikin Kilpailun tilillä annettiin ensimmäiset vihjeet.
Uuden Musiikin Kilpailu kisataan Tampereen Nokia Arenalla 20. helmikuuta 2027. UMK27-voittaja edustaa Suomea seuraavissa Euroviisuissa Burgasissa, Bulgariassa.
Ylen tiedotteen mukaan kisaan lähetettiin tänä vuonna yhteensä 481 biisihakemusta. Seitsemän UMK-artistia on nyt valittu.
Kilpailun Instagram-tilillä tehtiin ensimmäiset paljastukset kisassa mukana olevista artisteista.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Nämä paljastukset esityksistä tehtiin:
- Yhtye, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla
- Tanssilattialle kutsuva ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo
- Elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi
- Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti
- Tummanpuhuva ja moderni särökitaroilla höystetty anthem
- Itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti
- Biisi, missä kantele-melodia kasvaa eeppisiin mittoihin