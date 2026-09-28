Iranin ja Yhdysvaltain konflikti on ajautunut sotaa lupaavaan umpikujaan, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kääntänyt selkänsä kesäkuussa hyväksymälleen 60 päivän tulitaukosopimukselle, kertovat amerikkalaisviranomaiset yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille.

Iran sen sijaan haluaisi palata juuri tuon sopimuksen pariin, eikä ihme, sillä kyseisen paperinivaskan on arvioitu suosineen Teherania.

Sunnuntaina Trump sanoi amerikkalaismedia Axiosille Yhdysvaltain ja Iranin jatkavan epäsuoria neuvotteluita tällä viikolla.

– He haluavat tehdä sopimuksen, mutta se ei ole sopimus, jonka minä haluan. Olisimme ehkä voineet hyväksyä sen vuosi sitten, Trump sanoi Axiosille.

Lauantaina Trump totesi suoraan, ettei hän hyväksy Iranin ehdottamaa seitsemän päivän tulitaukoa.

Trumpin rauhantahtoisuus vaikuttaa olevan kortilla, ja hän totesikin "aina miettivänsä" iskujen jatkamista Irania vastaan.

Huomionarvoisesti Yhdysvaltain puheet ovat palanneet Hormuzinsalmen avaamisesta Iranin ydinohjelmaan.

Sen voi tulkita ongelmien peittelyksi tai alkuperäisiin tavoitteisiin palaamiseksi. Taustalla voi hyvinkin olla Valkoisen talon päätelmä, että Iranin tilanne on heikentynyt.

Tietyt seikat tukevat Yhdysvaltain arviota.

Sekä Lähi-idässä että Yhdysvalloissa arvioidaan, ettei Iranin Hormuzinsalmen sulku ole lainkaan niin aukoton kuin Teheran väittää.

Öljyliikenne salmen läpi on virallisten lukujen mukaan yhä olematonta verrattuna sotaa edeltävään aikaan, mutta noiden lukujen ei uskota olevan koko totuus laivaliikenteestä, sillä tankkerit liikkuvat alueella transponderit suljettuina ja sotilassaattueissa.