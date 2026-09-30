Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa paristokäyttöisen autolelun riskeistä.
Temu-verkkokaupassa myyty paristokäyttöinen kaivinkonelelu on vedetty pois markkinoilta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan lelu voi aiheuttaa näkövaurion.
– Testit osoittavat, että on olemassa ryhmä LED-valoja, joiden RGB-säteily ei täytä standardin vaatimuksia, mikä aiheuttaa verkkokalvoleesion riskin. Lisäksi paristojen käyttöä koskevat ohjeet puutteelliset, Tukes tiedottaa sivuillaan.
Viranomainen neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä ja lapsen ulottuvilta. Temu on tehnyt tuotteelle takaisinvedon.
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Myös naamiaisasussa riski
Myös Temun myymässä ninja-asussa on riski.Tukes
Samaan aikaan tiedotetaan myös lasten naamiaisasun takaisinvedosta. Niin ikään Temu-kaupassa myydyssä Ninja Samurai -asusetissä on jumiutumisriski.
Tukesin mukaan testit osoittavat, että asun solmintanauhat eivät ole standardien mukaisia, mikä aiheuttaa kiinnijuuttumisen vaaran.