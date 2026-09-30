Kaksi loukkaantui puukotuksessa.
Alaikäisten asumisyksikössä Isossakyrössä tapahtui tiistai-iltana puukotus, kun alle 15-vuotias asumisyksikön asukas löi teräaseella yksikön ohjaajia.
Hyökkäyksen myötä kaksi ohjaajaa loukkaantui. Molemmat toimitettiin sairaalahoitoon. Heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia, poliisi kertoo.
Teosta epäillään kahta alaikäistä henkilöä. Teräasetta käyttänyt henkilö on alle 15-vuotias. Toinen rikoksesta epäilty on yli 15-vuotias.
Poliisi tutkii tapahtunutta tässä vaiheessa tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä.