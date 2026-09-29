Venäjä kasvattaa puolustusmenoja ja asevoimien kokoa.
Venäjä aikoo käyttää vuonna 2027 puolustusmenoihin noin 27 prosenttia enemmän kuin Kreml oli suunnitellut.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka kertoo nähneensä Venäjän hallituksen budjettiasiakirjoja.
Aiemmin Venäjä suunnitteli käyttävänsä puolustukseen noin 13,5 biljoonaa ruplaa eli noin 140 miljardia euroa.
27 prosentin kasvu tarkoittaisi yhteensä vajaan 180 miljoonan euron puolustusbudjettia.
Puolustusmenoihin on näin ollen kulumassa vuositasolla enemmän kuin kertaakaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan aikana.
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Venäläisiä sotilaita Ukrainassa. Venäjän on tänä vuonna ollut aiempaa vaikeampi värvätä uusia sotilaita.STELLA Pictures
Alijäämä kasvaa
Budjettiluvut eivät todennäköisesti kerro koko totuutta, sillä Venäjä on varsinkin sotavuosina piilottanut osan asevoimien menoista muuhun kulutukseensa.
Venäjä arvioi budjettinsa olevan ensi vuonna 3,2 prosenttia alijäämäinen, ja valtionvelan osuuden bruttokansantuotteesta katsotaan nousevan 19,9 prosentista 21,7 prosenttiin.
Vertailun vuoksi Suomen alijäämä kasvaa vuonna 2027 4,5 prosenttiin, valtiovarainministeriö arvioi. Valtionvelan osuus bruttokansantuotteesta puolestaan on ensi vuonna noin 70 prosenttia.
Venäjän talouden on arvioitu kestäneen länsipakotteita huomattavasti ennakoitua paremmin. Samaan aikaan Venäjän talouskasvu on kuitenkin merkittävästi hidastunut.
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Venäjä on sotavuosina piilottanut osan puolustusmenoista budjettinsa muihin osiin.STELLA Pictures
Asevoimia kasvatetaan
Maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti säädöksen, joka kasvattaa maan asevoimien kokoa virallisesti 15 500 henkilöllä.
Venäjä on kasvattanut asevoimiensa kokoa tänä vuonna neljä kertaa. Kokonaisuutta tarkastellessa muutos on pieni, sillä asevoimien teoreettinen maksimikoko on jatkossa reilut 2,4 miljoonaa henkilöä.
Teoreettisen nuppiluvun nostaminen ei välttämättä tarkoita asevoimien todellista kasvamista, sillä Venäjällä on Ukrainan tapaan ollut värväysongelmia.
Ennen syyskuun Venäjän parlamenttivaaleja arvioitiin, että Kreml saattaa aloittaa uuden liikekannallepanon vaalien jälkeen.
Maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti Venäjän jo käynnistäneen uusia liikekannallepanotoimia. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että kyse olisi varsinaisesta liikekannallepanosta.
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Ukrainan mukaan Venäjä aikoo käyttää 10,5 miljardia euroa drooneihin ensi vuonna.STELLA Pictures