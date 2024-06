Unohteletko asioita? Yksi helppo tapa voi auttaa parantamaan muistia

Alkuvuodesta julkaistu tutkimus on kolmas osa COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) -tutkimussarjaa.

Tutkimuksessa mukana olevien ihmisten keski-ikä on 69 vuotta.

Tulokset voivat tutkijoiden mukaan vaikuttaa merkittävästi miljooniin dementiasta ja Alzheimerin taudista kärsiviin ihmisiin eri puolilla maailmaa. He luonnehtivat tuloksia "hyvin rohkaiseviksi".

Houkuttelevan helppo keino

– Kognitiivinen heikkeneminen on ikäihmisten tärkeimpiä terveysongelmia. Päivittäinen monivitamiinilisä voi olla houkutteleva ja helppo tapa hidastaa muistin heikkenemistä, tutkimusryhmän johtaja Chirag Vyas sanoo lausunnossaan.

Muisti yhtä hyvä kuin viisi vuotta nuoremmilla

Lisäksi vitamiineja nauttineiden niin sanottu episodinen muisti parani tilastollisesti merkittävästi. Episodimuisti on ihmisen säilömuistin osa, johon tallentuu henkilökohtaisia aikaan ja paikkaan sidonnaisia kokemuksia.

Havainnot yhteneviä

Terveellisillä elämäntavoilla on merkitystä

Tutkimuksella on rajoitteensa

On myös epäselvää, mitkä käytetyn monivitamiinilisän sisältämät vitamiinit vaikuttivat tuloksiin myönteisesti ja voisiko niitä saada yhtä helposti ruoasta.

Alkuperäinen tutkimus on julkaistu The American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.