Beach Boysin Brian Wilson on kuollut

1960-luvun tunnetuimpiin yhdysvaltalaisyhtyeisiin kuuluneen The Beach Boysin perustajajäsen ja keskeinen lauluntekijä Brian Wilson on kuollut.

Brian Wilson kuoli 82-vuotiaana, kertoo hänen perheensä lausunnossaan.

– Sydän särkyneenä joudumme ilmoittamaan, että rakastettu isämme Brian Wilson on kuollut. Meillä ei tällä hetkellä ole sanoja. Tajuamme, että jaamme tämän surun maailman kanssa, lausunnossa sanottiin.

Merkitys populaarimusiikille erittäin suuri

Wilsonin merkitys 1960-luvun populaarimusiikille oli erittäin suuri.

Hän sävelsi ja tuotti popin ja rockin klassikkoyhtyeelle koko joukon hittejä, joista ehkä tunnetuimpia olivat Good Vibrations, Wouldn't It Be Nice ja God Only Knows.

Wilsonia pidettiin säveltäjänä ja tuottajana nerona, jonka uraa kuitenkin varjostivat mielenterveysongelmat.

Vuonna 1964 hän jättäytyi syrjään yhtyeen kiertueilta saatuaan hermoromahduksen. Tervehdyttyään hieman hän aloitti kuitenkin Pet Sounds -albumin valmistelun, joka näki päivänvalon vuonna 1966.

Beach Boysin Brian Wilson kuvassa vuonna 1963.Credit: IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo

Ikoninen albumi

Pet Sounds poikkesi täysin yhtyeen siihenastisesta musiikista.

Levy oli huomattavasti monimutkaisempi kuin yhtyeen aiemmat levyt, eikä se myöskään menestynyt yhtä hyvin kuin Beach Boysien edelliset, hauskanpitoon keskittyneet levyt.

Myöhemmin albumin arvostus on kuitenkin noussut, ja muun muassa The Beatlesin Paul McCartney on sanonut, että Wilsonin lähes yksin yhtyeelle tekemä albumi on hänen mielilevynsä.

Musiikkilehti Rolling Stone on rankannut Pet Sounds -albumin maailman kaikkien aikojen toiseksi parhaaksi levyksi.

Wilsonin muistelmateos I Am Brian Wilson (Valoa ja varjoja) julkaistiin vuonna 2016. Wilson esitti yhtyeineen Pet Sounds -albumin kokonaisuudessaan Pori Jazzeilla vuonna 2017.

Wilsonin perhe kertoi viime vuonna Wilsonin sairastavan dementiaa.

