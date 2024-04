Näin moni suomalainen sairastuu vuosittain muistisairauteen: 40 prosenttia sairastumisista johtuu tekijöistä, joihin voi itse vaikuttaa

Luvun dramaattiseen kasvuun on geriatrian erikoislääkäri Hanna-Maria Roiton mukaan kaksi syytä.

– Ensimmäinen ja tärkein tekijä on, että Suomessa väestö vanhenee. Ikä on yksi merkittävä muistisairauksien riskitekijä. 80- ja 90-luvuilla ikääntyneitä ihmisiä oli Suomessa vähemmän kuin nyt ja tuo vanha luku perustuu 1980–90-lukujen väestötutkimuksiin. Nämä vanhentuneet tilastotiedot ovat se toinen tekijä, Roitto kertoo Huomenta Suomessa.

– Ei ole käynyt niin, että yhtäkkiä sairastavuus olisi lisääntynyt dramaattisesti, vaan väestö on vanhentunut ja toisaalta diagnostiikka parantunut.

Vain 1 prosentti työikäisistä sairastuu

Työikäisten muistisairauksien yleistyminen on ollut yleinen puheenaihe jo muutamien vuosien ajan, mutta Roitto korostaa, ettei muistisairauksien määrä ole työikäisten suomalaisten keskuudessa lisääntynyt, vaan sairautta nähdään enemmän ikääntyneillä.

– Työikäisillä ei ole muistisairauksia yhtään sen enempää kuin aiemminkaan on ollut. Muistisairauksien esiintyvyys työikäisillä on alle yksi prosentti, kun taas yli 85-vuotiailla se on 40 prosenttia, Roitto huomauttaa.