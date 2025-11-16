Lakko ja Kastanja Rauhala aloittivat TTK:n semifinaalin rumballaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selviää, ketkä kolme paria pääsevät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.
Jokainen tähtipari tanssii illan aikana kaksi tanssia.
Illan lähetyksen korkkasivat tubettaja Eric "Lakko" Savolainen sekä tähtiopettaja Kastanja Rauhala, jotka tanssivat rumban. Sen taustalla kuultiin Lady Gagan ja Bradley Cooperin kappale Shallow. Kappaleen tuli laulamaan suoraan lähetykseen Diandra.
Tuomaristosta Jukka Haapalainen kehui tulkintaa, joka "ei mennyt överiksi", mikä hänen mukaansa voi olla vaarana, kun tulkitaan "suuria lauluja":