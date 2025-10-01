Tinze ja Valtteri Palin tanssivat samballaan jatkoon neljännessä TTK:n suorassa lähetyksessä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä jaksossa teemana oli lattari-ilta, ja suoran lähetyksen päättäneiden twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokan ja tähtiopettaja Valtteri Palinin tanssi oli samba.

Illan viimeisenä esiintymisessä on omat haasteensa. Tinze kuvaili MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi, että pitkä päivä on "aikamoista vuoristorataa" monin tavoin. Suoran lähetyksen alussa on aina energisen innostunut, ja tunne pitäisi pystyä pitämään yllä vielä pari tuntia siitä eteenpäin.

– Jotenkin nautin siitä kaikista eniten, kun kerran pääsimme aloittamaan koko homman, niin se oli mielestäni aivan ihanaa, koska sitten pystyi nauttimaan myös muiden esiintymisistä.

– Toisaalta oli myös ihanaa päättää tämä ilta, kyllähän se tuntuu myös semmoiselta kunnialta olla se, joka pääsee lopettamaan. Vielä nyt, kun tiedettiin, että kamuja on messissä ja tulee tavalla tai toisella se spektaakkeli, niin kyllä se tuntui hyvältä.

Palin kertoi, että energiatasojen ylläpitoon laitetaan lähetyksen kuluessa aikaa. Tähtipari tekee omat lämmittelynsä sekä kehoilleen että mielilleen.

– Käydään läpi meidän tanssi sillä lailla tallustellen, niin kuin sanomme. Olemme yhdessä ja valmistaudumme, Palin pohtii.

– Sitten se jännitys alkaa sieltä kuitenkin tulla, kun ne biisit siitä menevät aika nopeaa tahtia kuitenkin, niin kyllä sieltä se energia yhtäkkiä tulee takaisin. Adrenaliini löytyy. Olemme tosi paljon kaksistaan aina ennen tuota liveä ja käymme läpi, oikein sparraamme toisiamme, että nyt mennään ja hyvä tulee, Tinze komppaa.

Sambaesityksessä päästiin myös näkemään hieman sellaista "pyrstönliikettä", joka Tinzelle on hänen työssään twerkkaajana ominaista. Se tuntui hyvältä, omalta maaperältä.

– Mutta sitten, kun ne samba-askeleet sieltä lähtee, niin ajatteli, että noniin, nyt pitäisi taas keskittyä, että ollaan sambaamassa eikä tekemässä mitään minulle muuten tosi tuttua juttua.

Kauden alkuun Tinze ja Palin lupailivat, että mikäli he menevät pitkälle TTK:ssa, tultaisiin jossain esityksessä näkemään todellista twerkkausta – kummankin toimesta. Muitakin lupauksia tähtipari on heitellyt ilmoille, varsinkin koskien sitä, mikäli pari pääsee finaaliin.

– Ollaan luvattu kauheasti, että meillä on oikein twerkkispektaakkeli silloin. Ja jossain ollaan myös vähän lirvautettu, että sinä värjäät punaiseksi hiukset, Tinze totesi Palinille.

Tulevana sunnuntaina pyrstöä ei liiemmin pääse heiluttelemaan, sillä luvassa on vakiotanssijakso, jonka teemana on tanssijaiset.

– Hyvin eri tyyppistä tanssia luvassa ensi viikolla, niin nyt pitäisi taas sitten rauhoittua ja mennä omalle epämukavuusalueelle, Tinze summasi.