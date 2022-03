Ukrainan sota nyt: Satelliittikuvat näyttävät Venäjän pitkän Kiova-kolonnan levittäytyneen erilleen piiloon – Zelenskyin mukaan venäläiset hyökänneet Mariupolin käytävään

5.38: Ukrainan ja Venäjän välinen sota on muuttanut nopeasti myös Suomen turvallisuustilanteen päälaelleen. Villeimpien huhujen mukaan Venäjä kokoaa Suomessa salaista armeijaa. Tähän eivät asiantuntijat usko, mutta venäläisiä tiedustelijoita Suomessa on, vieläpä paljon.

Kolonnan liikkeitä on ollut viime päivinä hankala havaita pilvisyyden vuoksi, mutta nyt taivas on osittain kirkastunut Ukrainan pääkaupungin yllä. Satelliittikuvia julkaisevan Maxar Technologies -yhtiön mukaan noin 64 kilometrin mittaiseksi pisimmillään ulottunut autoletka on nyt erillään. Osa saattueesta on sijoittunut metsiin ja puiden suojaamalle alueella lähellä Lubjankaa.