Miksi Venäjä hakee apuja Syyriasta? Kenraalimajuri: "Tarvitaan tykinruokaa – kasvonsa menettänyt autoritäärinen johtaja on heikoilla"

Hyökkäys Ukrainaan ei ole edennyt Venäjän odottamalla tavalla ja Toverin mukaan eteneminen on ollut hidasta myös viikonlopun aikana.

– Selvästi Venäjällä on mittavia huolto-ongelmia. On otettu haltuun isoja alueita, mutta ei niitä kuitenkaan hallita. He yrittävät nyt koota lisää voimaa ja saada huoltoasioita kuntoon, että voisivat jatkaa muutaman päivän kuluttua operaatiota suuremmalla voimalla, Toveri sanoo MTV:n Uutisaamussa.