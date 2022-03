Sofi Oksanen kritisoi venäläisen Sberbankin hallituksessa toiminutta Esko Ahoa: "Valkopesee menneisyyttään nyt innokkaasti"

Sberbank on Venäjän suurin pankki, joka nykyään hallitsee kolmasosaa maan kaikista pankkitalletuksista.

– Vaikka Esko Aho valkopesee nyt menneisyyttään innokkaasti, niin hän on ollut mukana pankissa, joka on edesauttanut Moskovan poliittista agendaa, Oksanen sanoo.

"Eurooppa on ollut mukana Venäjän rahanpesussa"

Aho totesi haastattelussa myös, että strategia, jossa Venäjää ei saisi eristää, on kantanut näihin päiviin saakka.

Oksanen on toista mieltä. Hän uskoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi nimenomaan ollut vältettävissä, jos länsimaat olisivat olleet aktiivisempia Venäjän toimien suhteen aiemmin ja venäläisen rahan virtaaminen länteen olisi estetty.

– Eurooppa on toiminut Venäjän rahanpesussa mukana.

– Tällainen Venäjän vaikuttaminen on jatkunut pitkään koko Euroopassa ja olisi pitänyt lopettaa alkuunsa.

Oksanen muistuttaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on pääsyyllinen hyökkäykseen.

– Voimme syyttää itseämme siitä, että olemme antaneet Venäjän propagandakoneistojen pumpata omaa sekavuutta meidän informaatiotilaamme, mikä on vaikuttanut esimerkiksi siihen, miten Putinin aggressioihin on aikaisemmin suhtauduttu. Niihin on suhtauduttu hyvin löperösti.