EU pyrkii venäläisenergiasta eroon pikavauhtia – näin se tulee tapahtumaan: "Komissaarit matkustavat ympäri maailmaa"

Tänään EU:n johtohahmot totesivat kokouksen jälkeen, että ensi talvea varten on tärkeää varautua.

– Tavoitteena on täyttää kaasuvarastot lokakuun alkuun mennessä, investoida paljon uusiin kaasuvarastoihin ja -putkistoihin eri maiden välillä ja tehdä myös suunnitelmia solidaarisuudesta materiaalien ja energian vaihdosta eri maiden kesken, selventää MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola lähiajan toimia.

Myös Ukrainan EU-halut pöydällä

– Tuo toinen 500 miljoonan euron rahoitus on EU:n rauhan rahastosta, joka on EU:n budjetin ulkopuolinen rahasto, ja jonka jäsenmaat omalla osuudellaan maksavat. Se on varmasti tässä tilanteessa Ukrainalle tärkeä, mutta pidemmällä tähtäimellä Ukraina olisi halunnut pikajäsenyyden, Piuhola kertoo.