Kokoaako Venäjä salaista armeijaa Suomessa? "Venäläistä tiedusteluhenkilöstöä on ihan yhtä paljon kuin kylmän sodan aikana"

– Tuo on hankala kysymys. Sanotaanko nyt näin, että ne viranomaistahot, joiden tehtäviin kuuluu selvittää tämä kysymys ja tarvittaessa reagoida siihen, jos sellainen on, eivät nuku.

– Esimerkiksi Kiovassa on edelleenkin venäläisiä erikoisjoukkoja, jotka toimivat siviilivaatteissa. Osa on toiminut myös Ukrainan univormuissa.

– Pyritään myös rekrytoimaan paikallisia ihmisiä, jotka tekevät töitä Venäjälle, mutta eivät ole suoraan venäläisiä sotilaita. Jos he jäävät kiinni, siinä on kiistämisen mahdollisuus.

"Suomeen kohdistuu tiedustelua jatkuvasti"

– Supo totesi joitain vuosia sitten, että Suomessa on venäläistä tiedusteluhenkilöstöä ihan yhtä paljon kuin oli kylmän sodan aikana. Se on suhteessa väkilukuun aika paljonkin verrattuna moneen muuhun Länsi-Euroopan maahan. Ja se johtuu siitä, että Suomi on Venäjän lähellä ja on sen takia tärkeä tiedustelukohde.