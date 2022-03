Analyysi: Suhteet Putiniin näyttivät jo katkeavan, mutta nyt presidentti Niinistökin tarttui puhelimeen

– Vaikutti siltä, että Putiniin katkaistaan kaikki suhteet ja että hän joutuu tällaisen taloudellisen ja henkisen rautaesiripun taakse, mutta tuo tilanne on totta kai pahentunut Ukrainassa niin nopeasti, että kaikki keinot on pakko käyttää ja yrittää vaikuttaa Putiniin, kertoo MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

Erityisesti humanitäärinen tilanne Ukrainassa on paha ja tasavallan presidentin kanslia kertoikin, että Niinistö painotti keskustelussa inhimillistä kärsimystä ja tarvetta turvata siviilien evakuointi.

– Aika pieniä ja laihoja nämä tulokset ovat olleet. Macron on ollut ehkä aktiivisin näistä johtajista, joka on hänelle soittanut useaan kertaan, mutta on tuonut synkkää viestiä näistä puheluista, Lehtimäki sanoo.