Naton epävirallinen kokous alkaa – MTV seuraa sotaa Ukrainassa

Ukrainan joukot ovat ajaneet Venäjän maan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta, mutta sotatoimet ovat kaikkea muuta kuin loppuneet. Venäjä on keskittänyt joukkojaan Donbassin alueelle. Ukraina syyttää Venäjää jälleen iskuista siviilikohteisiin. Reznikov ennakoi tulevia viikkoja rankoiksi.

Maahanmuuttoviraston mukaan ukrainalaisille myönnettyjen kausityölupien määrä on puolittunut viime vuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriön Heinosen arvio on, etteivät kaikki marjatilat ole saaneet tarpeeksi työvoimaa.

Saksan Berliinissä alkaa tänään kaksipäiväinen Nato-maiden ulkoministerien epävirallinen tapaaminen. Suomen ja Ruotsin edustajat on kutsuttu kokouksen yhteydessä pidettävälle päivälliselle tänään. Suomea edustaa kokouksessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Kokouksen yhteydessä ulkoministeri Haavistolla on myös kahdenvälisiä tapaamisia, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Näin Venäjän mediassa on reagoitu Suomen Nato-suunnitelmiin: "Ennen he eivät olleet ohjuksiemme kohteita, nyt he ovat".