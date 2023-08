Tutkijoiden mukaan tämä asia parantaa tyytyväisyyttä seksielämään ja parisuhteeseen

Mitä seksiin tulee, tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan on yksi seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvä asia, joka merkitsee paljon parisuhteen laadun ja tyytyväisyyden kannalta.

Current Opinion in Psychology -julkaisussa esitellyn, moniin aiempiin tutkimuksiin viittaavan katsauksen mukaan "seksuaalinen reagoivuus" on nimittäin tärkeä tekijä parisuhteessa. Katsauksesta uutisoidaan muun muassa australialaisen News.com.au-uutismedian ylläpitämällä Body and Soul -sivustolla.