Tällaisissa seksitilanteissa nainen voi tyrmätä orgasmin epätodennäköiseksi, eikä siksi edes yritä tavoitella sitä

Rutgersin yliopiston tutkimuksen mukaan naiset eivät tavoittele orgasmia seksin aikana, jos aika on rajoitettu tai kumppani itsekäs. Journal of Sex Research -julkaisussa esitellystä tutkimuksesta uutisoi New York Post.

Sosiaalisen psykologian tutkijaopiskelija Grace Wetzelin mukaan on monia tekijöitä, jotka luovat naisille esteitä, jotka estävät heitä kokemasta, että he voisivat aktiivisesti tavoitella orgasmia. Tutkimuksen mukaan naiset sopeuttavat orgasmin tavoitteluaan jokaisessa seksuaalisessa kohtaamisessaan riippuen siitä, uskovatko he, että orgasmi on todennäköinen.

Ne naiset, jotka uskovat, että seksihetki miespuolisen kumppanin kanssa tulee olemaan nopea, tavoittelevat orgasmia epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka uskovat, että heillä on enemmän aikaa. Sama pätee naisiin, jotka uskovat miespuolisen kumppaninsa priorisoivan oman nautintonsa seksin aikana.

Onko orgasmi tavoitteesi?

Tutkijat pyysivät heteronaisia kuvittelemaan itsensä erilaisissa seksuaalisissa tilanteissa, joissa heillä oli esimerkiksi hypoteettiset 20 minuuttia tai useita tunteja käytettävissään. Kuvitteellisissa tilanteissa seksikumppani keskittyi joko omaan tai naisen nautintoon.

Tämän jälkeen naiset raportoivat, kuinka vahvasti he tällaisissa tilanteissa tavoittelisivat orgasmia ja kuinka todennäköisesti he sellaisen saisivat. Vaikka orgasmia ei kannata aina pitää seksin varsinaisena tavoitteena eikä se ole onnistuneen seksin ainoa mittari, Wetzelin mukaan tulokset viittasivat siihen, että ne naiset, joille orgasmi on tavoite, todennäköisemmin myös sellaisen saavat.

– Jos orgasmi on tärkeä naiselle, ja hän uskoo sen saamisen olevan mahdollista, hän tavoittelee sitä voimakkaammin.

Eroon orgasmikuilusta

Heterosuhteissa miehet tuppaavat saamaan orgasmin naisia useammin. Termillä orgasm gap eli "orgasmikuilu" viitataankin ilmiöön, jossa orgasmit jakautuvat hyvinkin epätasaisesti heteromiesten ja -naisten kesken. Eräässä tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että siinä missä 95 prosenttia heteromiehistä sai orgasmin liki jokaisella seksikerralla, vain 65 prosenttia heteronaisista voi sanoa samaa.

Orgasmikuilun vuoksi Rutgersin tutkijat suosittelevat, että miehet loisivat seksuaalisesti stimuloivan ympäristön ja yhdessä klitoriksen stimulaation ja seksuaalisen kommunikaation avulla loisivat todennäköiset puitteet naisen orgasmille.

Wetzel suosittelee, että miehet kertoisivat naispuolisille kumppaneilleen pitävänsä kumppaninsa nautintoa prioriteettina luomatta kuitenkaan paineita kumppanin orgasmille. Tutkijaopiskelija painottaa naisten kiinnittävän huomiota ympäristön vihjeisiin sekä kumppaninsa antamiin signaaleihin päättäessään, onko orgasmi "tavoittelemisen arvoinen" seksin aikana.

– Sitä ei pitäisi jättää huomiotta, Wetzel toteaa yliopiston tiedotteessa.

