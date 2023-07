Seksielämään piristystä asiantuntijan vinkeillä: "Rohkeimmat menevät..."

Kun seksielämä on jumiutunut ainaisiin, samoihin seksiasentoihin ja rutiineihin, voi moni pohtia mielessään, olisiko asialle jotain tehtävissä.

– Jos haluaa vaihtelua, niin joskus näitä seksiasentoja on helpompi muunnella ja kokeilla jossain muualla kuin siellä perinteisessä makuuhuoneessa tai sängyssä. Esimerkiksi sohvalla – rohkeimmat menevät keittiön pöydälle. Siinä tulee jo automaattisesti muutosta, vinkkaa Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen MTV Uutisille.

Lavikainen kuitenkin huomauttaa, ettei pelkkä paikanvaihdos auta, jos asennossa on muuta vikaa.

– Yksi hyvä huomio on siinä, että jos on huono asento kaiken kaikkiaan, niin siinä on aika vaikea keskittyä, sitten kun alkaa jalka kramppaamaan tai se asento muuten rasittaa kehoa, niin se koko huomio kokonaan menee siihen jaksamiseen.