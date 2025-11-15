Juuri nyt Avaa

Tutkija Jenna Grundström puolestaan arvioi, että nykypäivänä ihmiset painottavat laatua ja tasavertaisuutta enemmän kuin perinteistä avioliittoa.

– Itse siinä, että sulla on poikaystävä, ei ole mitään noloa. Mutta noloa on se, että deittimarkkinoilla on tällä hetkellä huonoja poikaystäviä, Eksymä arvioi MTV Uutisten haastattelussa.

Sosiaalisen median vaikuttaja Vivianna Eksymä on aktiivisesti kertonut omissa kanavissaan sinkkuuden eri teemoista. Hän allekirjoittaa ainakin osittain Voguen jutun sanoman.

Somevaikuttaja ja tutkija kommentoivat

Britannian Voguessa julkaistussa artikkelissa ja sen herättämässä runsaassa somekeskustelussa esitettiin lukuisia syitä, miksi naiset eivät enää halua esitellä omaa suhdettaan sosiaalisessa mediassa.

Vogue julkaisi artikkelin poikaystävistä ja sosiaalinen media jakautui kahtia. Kysyimme sosiaalisen median vaikuttaja Vivianna Eksymältä ja tutkija Jenna Grundströmilta, mistä ilmiössä voi olla kyse.

Mihin kumppanit katosivat somesta? Poikaystäviä moititaan nyt noloiksi

Hän on vuonna 2024 julkaistussa artikkeliväitöskirjassaan tutkinut mielen hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita vuonna 1983 käynnistyneen ja 2019 päättyneen seurantatutkimuksen pohjalta.