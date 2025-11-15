Muotijätti Vogue julkaisi äskettäin raflaavasti otsikoidun artikkelin, jossa pohditaan, ovatko poikaystävät enää muodissa.
Britannian Voguessa julkaistussa artikkelissa ja sen herättämässä runsaassa somekeskustelussa esitettiin lukuisia syitä, miksi naiset eivät enää halua esitellä omaa suhdettaan sosiaalisessa mediassa.
Samalla artikkeli kyseenalaisti sitä, mitä lisäarvoa tänä päivänä mies edes tuo naisen elämään.
Somevaikuttaja ja tutkija kommentoivat
Sosiaalisen median vaikuttaja Vivianna Eksymä on aktiivisesti kertonut omissa kanavissaan sinkkuuden eri teemoista. Hän allekirjoittaa ainakin osittain Voguen jutun sanoman.
– Itse siinä, että sulla on poikaystävä, ei ole mitään noloa. Mutta noloa on se, että deittimarkkinoilla on tällä hetkellä huonoja poikaystäviä, Eksymä arvioi MTV Uutisten haastattelussa.
Tutkija Jenna Grundström puolestaan arvioi, että nykypäivänä ihmiset painottavat laatua ja tasavertaisuutta enemmän kuin perinteistä avioliittoa.