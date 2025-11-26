Jarno Limnellin (kok.) puoliso hakee eroa kansanedustajasta, Seiska uutisoi.
Katja Limnell on jättänyt avioerohakemuksen 11. elokuuta ja asia on tullut Seiskan mukaan vireille 10. syyskuuta. Katja Limnell hakee lehden mukaan eroa yksin.
Pariskunnalla on kolme lasta.
Avioeron toisen vaiheen hakemuksen voi jättää aikaisintaan ensi maaliskuussa.
Sotatieteiden tohtori Jarno Limnell ei ole kommentoinut avioeroaan Seiskalle eikä sosiaalisessa mediassa, jossa kansanedustaja julkaisee muuten aktiivisesti viestejään.