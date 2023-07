Miten parisuhteessa pidetään kipinää yllä? Seksuaaliterapeutti muistuttaa, mikä asia "pitää opetella"

– Minäkin olen välillä v*ttumainen vaimo myöskin, nalkutan, ja käyttäydyn sillä tavalla, että jopa lapsetkin voivat todeta, että nyt äiti on epäreilu iskälle, mutta sitten vuosien varrella se on lisääntynyt, että mä osaan ehkä myöntää virheeni, pyytää anteeksi ja sitten me löydetään se yhteinen sävel – ja kipinää on, Kihlström hymyilee.