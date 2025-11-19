Peräti 45 prosenttia parisuhteessa olleista 16–17-vuotiaista tytöistä on kokenut seurusteluväkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijan mukaan suurin osa nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvasta väkivallasta on piilorikollisuutta, joka ei koskaan tule viranomaisten tietoon.

Seurusteluväkivalta on toistaiseksi erittäin vähän tunnettu parisuhdeväkivallan muoto.

– Se on vakavaa väkivaltaa, jota tapahtuu jo ensimmäisissä seurustelusuhteissa ja niiden jälkeen. Se voi olla muodoltaan digitaalista väkivaltaa, esimerkiksi toisen seuraamista somessa tai viestien lukemista, henkistä väkivaltaa, vainoa, fyysistä väkivaltaa, eristämistä kavereista tai seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, eli tilanteita, joissa painostetaan tai pakotetaan toinen sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, joita toinen ei halua tehdä tai ole niihin valmis, Väkivallattomuuden tukijat -hankkeen projektipäällikkö Ilona Mäki Ensi- ja turvakotien liitosta kertoo.

Riski rajojen ylittämiseen on suuri

Seurusteluväkivalta koskettaa jopa vasta 13-vuotiaita nuoria. Suurin osa uhreista on tyttöjä, mutta eivät kaikki. Seurusteluväkivalta koskettaa siis useita nuoria sukupuolesta riippumatta.

– Ensimmäisissä seurustelusuhteissa opetellaan sitä, miten ollaan toisen kanssa. Sen myötä myös riski toisen rajojen ylittämiseen kasvaa.

– Samalla tämä heijastelee ylipäätään meidän parisuhdemallejamme. Suomessa on valtavasti parisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eivätkä nuoret kasva sen ympäristön ulkopuolella, Mäki sanoo.

Valtaosa nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvasta väkivallasta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tai edes aikuisten tietoon.

– Seurusteluväkivallassa on kyse parisuhdeväkivallasta, ja sillä on ihan samanlaisia vaikutuksia kuin parisuhdeväkivallalla. Moni nuori jää yksin asian kanssa, sillä nuorilla ei välttämättä ole tietoa siitä, mikä on sallittua käytöstä seurustelusuhteissa ja mikä väkivaltaa. Erityisesti henkinen väkivalta jää helposti tunnistamatta. Nuoret myös jännittävän avun hakemista, koska pelkäävät että aikuiset eivät usko tai syyttävät heitä, Mäki kertoo.