Video näyttää hetken, kun voimakas maanjäristys tuhoaa Venezuelan suurinta lentokenttää.
Silminnäkijävideo Venezuelasta tallensi dramaattisen hetken, kun voimakas maanjäristys ravisteli Simón Bolívarin kansainvälistä lentoasemaa Maiquetiassa keskiviikkona 24. kesäkuuta.
Lentokentän sisältä kuvattu video näyttää hetken, jolloin maanjäristys alkaa aiheuttaa vahinkoja ja ihmiset ryntäävät turvaan.
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Venezuelan pääkaupungin Caracasin länsipuolella tapahtui kaksi voimakasta maanjäristystä lyhyen ajan sisällä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan ensimmäisen järistyksen magnitudi oli 7,2 ja sitä seurasi alle minuutissa vielä voimakkaampi 7,5 magnitudin maanjäristys.
Järistykset aiheuttivat rakennusten sortumia ja vahinkoja eri puolilla maata. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez julisti hätätilan ja määräsi Maiquetian lentokentän suljettavaksi vaurioiden arvioimiseksi.