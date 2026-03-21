Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimia tutkinut liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja on kuollut.

Robert Mueller oli kuollessaan 81-vuotias. Trump ei peitellyt iloaan, vaan kirjoitti asiasta viestin Truth Social -tilillään:

– Robert Mueller on juuri kuollut. Hyvä, olen iloinen, että hän on kuollut. Hän ei voi enää vahingoittaa viattomia ihmisiä, presidentti Trump kirjoittaa.

Kuoleman vahvistaneesta Muellerin perheen lausunnosta uutisoi New York Times. Mueller johti FBI:ta 12 vuotta.

Trumpin hän suututti johtamalla erityissyyttäjänä tutkintaa vuosina 2017–2019 liittyen epäilyihin, joiden mukaan Trump olisi vehkeillyt Venäjän kanssa valintansa varmistamiseksi.

Trump vältti syytteet, mutta Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat myöhemmin arvioineet, että Venäjän hallinto pyrki edistämään Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi vuoden 2016 vaaleissa.