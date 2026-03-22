Sloveniassa ovensuukyselyt ennakoivat liberaalien voittavan konservatiivit niukasti maan parlamenttivaaleissa.
Vaalien alla mielipidemittaukset povasivat, että voiton veisi oikeistolainen SDS-puolue ja kolminkertainen entinen pääministeri Janez Jansa syrjäyttäisi pääministeri Robert Golobin.
Ennen äänestystä ero umpeutui, kun Jansan tukijoiden väitettiin yrittäneen vaikuttaa vaaleihin israelilaisyhtiön avulla, kertoi uutistoimisto AFP.
Korruptiosta tuomittu ja vankilassakin istunut Jansa kuuluu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ihailijoihin.